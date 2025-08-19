Sospechoso hispano en Perú vinculado al crimen de su esposa en Los Ángeles

Un hispano fue detenido en Perú como principal sospechoso del homicidio de su esposa, presuntamente cometido la semana pasada en el condado de Los Ángeles.

Jossimar Cabrera, de 36 años, estuvo bajo custodia temporalmente en el país andino y fue liberado a la espera de cargos en relación con la muerte de Sheylla Gutiérrez Rosillo, de 33 años, reportada como desaparecida en Lancaster.

La mujer de origen peruano estaba desaparecida desde el 9 de agosto y su cuerpo fue encontrado cuatro das después abandonado en el Bosque Nacional Ángeles.

El hombre hispano es considerado como sospechoso después de ser captado en video arrastrando un gran objeto de su casa un día antes del hallazgo del cuerpo abandonado de la mujer.

Las autoridades informaron que el 12 de agosto, alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) acudieron a un complejo de apartamentos en la cuadra 500 de Lancaster Boulevard, en Lancaster, para tomar un informe sobre la desaparición de Sheylla Cabrera.

Sin embargo, la investigación dio un giro al día siguiente cuando los detectives vieron el video de una cámara Ring de un vecino que parecía mostrar a Jossimar Cabrera arrastrando un objeto grande envuelto en algún tipo de material fuera de su apartamento.

Tras ver las imágenes, las autoridades consideraron sospechosa la desaparición de Sheylla, por lo que la investigación pasó a la Oficina de Homicidios del LASD.

Las autoridades dijeron que Jossimar fue identificado de inmediato como persona de interés en la investigación del caso, mientras que los tres hijos de la pareja también fueron reportados como desaparecidos.

Más tarde, el 13 de agosto, equipos de búsqueda y rescate de Montrose Mountain reportaron haber encontrado un objeto sospechoso en el Bosque Nacional Ángeles que coincidía con el material visto en el video de la cámara Ring.

Los detectives de homicidios acudieron al lugar y confirmaron que el material envolvía el cuerpo de Sheylla Cabrera.

Los investigadores informaron que Jossimar Cabrera fue detenido en Perú, pero fue liberado más tarde por no haber una orden de arresto en relación con el homicidio de su esposa.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles trabaja con las autoridades del país sudamericano para lograr la extradición de Jossimar y traerlo de regreso a California.

Los tres hijos de la pareja Cabrera también fueron localizados a salvo tras su llegada a Perú y quedaron bao el cuidado de la familia de Sheylla, en Lima.

Jossimar fue detenido tras su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por agentes de la Policía Nacional del Perú y trasladado a la comisaría de Callao, pero fue liberado por falta de una orden de aprehensión, informaron medios peruanos.

Los familiares de Sheylla informaron que desde 2017 la mujer denunció agresiones por parte de Jossimar, quien incluso golpeó a uno de sus hijos.

La madre de la víctima, Helga Rosillo, declaró que horas antes de desaparecer, Sheylla le informó en una videollamada que iba a denunciar a su esposo por maltrato.

“Ella me contaba que Jossimar Cabrera Cornejo le pegaba, la maltrataba e incluso le había pegado a mi último nieto, es el menor de 3 años, le había tirado una bofetada”, dijo Rosillo.

Durante la videollamada, apareció Cabrera escuchando la conversación con una expresión hostil y pidió que no presentara la denuncia porque lo dañaba.

El mismo día, Rosillo dijo que recibió una segunda llamada de su hija para decirle que estaba bien y que iba a llevar a los niños al parque, y que fue la última vez que tuvo comunicación con Sheylla.

Al día siguiente, el domingo, como su hija no contestaba sus llamadas, se comunicó con Jossimar, quien le indicó a través de un mensaje de texto que Sheylla había sido detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante una cita programada.

Sin embargo, Helga manifestó sus sospechas porque sabía que la oficina estatal no tiene servicio los domingos y porque, de antemano, tenía conocimiento que Sheylla tenía una cita programada para septiembre.

Actualmente, se desconoce el paradero de Jossimar en Perú.

Si Cabrera es arrestado y extraditado a Estados Unidos, se espera que sea acusado de asesinato por la muerte de su esposa, dijeron las autoridades.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles efectúa los estudios pertinentes para determinar la causa de la muerte de Sheylla Cabrera.

