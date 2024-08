Hispana desaparecida en Los Ángeles logra ser encontrada

Una adolescente hispana de 16 años fue encontrada a salvo después de permanecer desaparecida por más de una semana en Los Ángeles, informó un portavoz de la familia.

El representante dijo que la familia de la joven Mayanin Vázquez estaba inmensamente agradecida con todos quienes colaboraron en las tareas de búsqueda y ayudaron a difundir la noticia sobre su desaparición.

“La familia pide privacidad mientras se concentran en recuperarse y pasar tiempo juntos después de esta terrible experiencia”, expresó el portavoz de la familia la mañana de este miércoles en una declaración a la cadena ABC.

Por el momento, no se han proporcionado detalles en relación con la desaparición de la joven de 16 años.

“No podemos expresar lo suficiente nuestra gratitud por el apoyo de la comunidad para encontrar a Mayanin y traerla de regreso a casa. Les pedimos comprensión y respeto por nuestra privacidad mientras nos reunimos y seguimos adelante como familia”, se agregó en el comunicado.

En el momento de su desaparición, las autoridades dijeron que Mayanin iba en camino a su primer día de escuela en compañía de sus hermanos cuando se detuvo en una tienda Smart and Final localizada en la cuadra 9800 de Laurel Street, cerca de la intersección con East 97th Street, en el área de Watts, en el sur de Los Ángeles.

De acuerdo con los investigadores, en ese momento Vázquez se separó de sus hermanos y una de sus hermanas pudo tomar un video de Mayanin caminando con un sujeto que no habían visto antes. Ambos también fueron captados por las cámaras de seguridad de la tienda.

Aquella mañana, Vázquez nunca llegó a su escuela, y desde entonces, sus familiares no habían tenido noticias de ella y desconocían su paradero.

“No sé si es una persona amiga o un enemigo. Es la última persona que necesitamos encontrar para poder responder algunas preguntas. Me parece extraño, no reconozco a la persona, por lo que, de inmediato, me genera alarma”, expresó entonces el padre de Mayanin, Samuel Maldonado.

Los familiares dijeron que de inmediato reportaron ante las autoridades la desaparición de Mayanin, a quien describieron como una buena estudiante y una atleta que practicaba carreras a campo traviesa y atletismo.

Los seres queridos consideraron que no se tenían motivos para pensar que hubiera escapado de casa al mencionar que no tenía novio, además de agregar que la joven había dejado su teléfono en casa debido a la prohibición del distrito escolar para usar los aparatos celulares en el aula.

El padre de Mayanin dijo que recibió una llamada alarmante a altas horas de la noche unos días después de que su hija había desaparecido.

Maldonado mencionó que la voz de un hombre le dijo que tenía a su hija e inmediatamente después cortaron la llamada. Intentó comunicarse al número, pero no logró enlazar una llamada, por lo que notificó a las autoridades.

Detectives de la estación Century del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles estaban investigando el caso, pero según se conoció no habían obtenido ninguna pista.

