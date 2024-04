Cuerpo de mujer de California es hallado en Arizona un mes después de que pidió ayuda al 911

El cuerpo de una mujer de 27 años de California reportada como desaparecida fue hallado en el desierto de Arizona un mes después de comunicarse al 911 para pedir ayuda.

La víctima, Amanda Nenigar, se comunicó al servicio de emergencias a finales de febrero, un día antes de que se reportara su desaparición, hasta que sus restos fueron hallados la semana pasada en el área de un pequeño pueblo cercano a los límites de Arizona con California.

En la grabación al 911, Nenigar parecía confundida y desesperada cuando intentaba describir el terreno montañoso y desértico donde se encontraba después de que su vehículo había quedado atascado en una carretera.

“Creo que me quedé dormida al volante. Me cansé, no tenía mis gafas y fui a detenerme, pero choque contra un poste“, se le escucha decir a la mujer de 27 años al operador del 911.

Durante la llamada al 911 de una hora de duración, la cual fue enviada a los despachadores de California, Amanda proporcionó las coordenadas GPS correctas desde su teléfono, y ni así recibió la ayuda que necesitaba, dijeron los familiares de la víctima.

“Ella no tenía que morir así. Si hubieran escuchado su llamada al 911 y hubieran anotado las coordenadas, nuevamente, ella todavía estaría aquí con nosotros, estaría todavía viva. Sus hijas no estarían sin una madre en este momento”, dijo Marissa Nenigar, hermana de Amanda, a la cadena KTLA.

Originaria de California, Amanda Nenigar fue vista por última vez en un hotel de Blythe el 27 de febrero. La semana pasada, su cuerpo fue encontrado en el área de Cibola, Arizona, a unas 25 millas de distancia.

El Sheriff del Condado de La Paz, William Ponce, dijo a la cadena de televisión que los restos de Amanda fueron hallados aproximadamente a una milla y media de distancia de su vehículo, y que su cuerpo probablemente había permanecido en ese lugar durante semanas.

La mujer intentó encontrar refugio para protegerse de los elementos del clima en el desierto. Crédito: Tucson Sector Border Patrol via AP | AP

“Creemos que se metió debajo de un árbol para tratar de protegerse de los elementos. Como sabrán, hace calor en el desierto de Arizona, su ropa estaba esparcida a lo largo del camino que creemos que tomó antes de llegar al árbol”, dijo el Sheriff Ponce.

Marissa Nenigar dijo que no queda claro hacia dónde se dirigía Amanda exactamente, pero mencionó que tienen familiares en el Condado de La Paz.

La familia de Amanda también creen que la muerte de la mujer de 27 años representa un fracaso para la Patrulla de Caminos de California, que debió haber actuado con más urgencia para localizarla y rescatarla.

“No he podido comer, porque ella estuvo todos esos días, quién sabe cuánto tiempo, sin comer ni beber nada. Ha pasado un gran precio en mi vida, en la vida de mi madre, en la vida de nuestra familia y no quiero que esto le pase a nadie más”, agregó la hermana de Amanda.

El Sheriff del Condado de La Paz dijo que no se sospecha que la muerte de Amanda Nenigar pudiera estar relacionado con algún juego sucio. Sin embargo, dijo que una investigación se mantiene en curso y que está pendiente una autopsia para determinar cuáles fueron las causas exactas por las que falleció la mujer de California.

