Hispana desaparecida: Familia de Los Ángeles clama por ayuda

Las autoridades buscan a una hispana de 16 años que fue vista por última vez el 12 de agosto en el vecindario de Watts, en el sur de Los Ángeles.

Familiares de Mayanin Vázquez está desesperada por encontrar a la adolescente, por lo que solicitó la ayuda de la comunidad para localizarla.

La familia de Mayanin dijo que la joven iba en camino al primer día de clases el lunes 12 de agosto. La adolescente iba junto con sus hermanas cuando se detuvo en una tienda Smart and Final, cerca de la intersección de Laurel Street y East 97th Street, en el área de Watts.

Sin embargo, Mayanin nunca llegó a su escuela y sus familiares desconocen a dónde pudo ir. La joven fue vista por última vez en video mientras caminaba en el exterior de la tienda en compañía de un hombre desconocido.

“No sé si es una persona amistosa o un enemigo“, expresó a la cadena ABC el padre de Mayanin, Samuel Maldonado.

“Obviamente, es la última persona que necesitamos encontrar para poder responder a algunas preguntas. A mí me parece raro. No reconozco a la persona, así que eso inmediatamente levanta sospechas“, agregó Maldonado.

Los seres queridos de Mayanin levantaron una denuncia inmediatamente después de su desaparición. La familia describió a la joven como una buena estudiante y atleta, que corre campo traviesa y practica atletismo.

Además, los familiares mencionaron que no se tiene una razón para creer que la joven escapó añadiendo que no tiene novio. También mencionaron que la adolescente dejó su teléfono en casa.

“No estás en problemas. No dejes que te mientan diciéndote que no puedes volver a casa, que no te queremos, que no te aceptaremos; estamos en casa con los brazos abiertos, esperando a que la encuentren y vuelva a casa”, dijo Samuel Maldonado, en un mensaje para su hija.

Se solicita que si alguna persona conoce el paradero de Mayanin Vázquez se ponga en contacto de inmediato con el Departamento de Policía de los Ángeles.

