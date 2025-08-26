Cruda realidad: niño hispano fallece en tiroteo en Los Ángeles

Un niño hispano fue identificado como una víctima más de la violencia armada en Los Ángeles.

Saith Toledo Méndez, de 13 años, murió la noche de este sábado de un balazo mientras esperaba a que su madre terminara su turno de trabajo en una estación de servicio en Pico Rivera.

El tiroteo ocurrió aproximadamente a las 11:45 p.m. en la estación de servicio 76 localizada en la cuadra 8800 de Whittier Boulevard, un incidente que dejó preocupada a la comunidad, después del que ocurrió el jueves 21 de agosto en otra estación de servicio, a unas dos millas de distancia.

“¡Los papás, sus padres, pobrecitos! ¡El niño estaba empezando su vida! Es una gran tristeza, la verdad es que sí”, expresó Felipe Moreno, trabajador municipal de Pico Rivera, a la cadena Telemundo.

Moreno dijo estar apesadumbrado por la balacera en la que falleció el menor hispano en la gasolinera donde carga combustible todos los días.

“Escuché los disparos, pero, no pensé que estuviera tan cerca“, dijo Alejandra Rodríguez, residente que vive a menos de una cuadra de la estación de servicio donde ocurrió el tiroteo, al mencionar que esa noche estaba regresando a su hogar después del trabajo.

La mujer dijo que le preocupa la seguridad de sus hijos porque en su vecindario ocurrieron dos tiroteos con pocos días de diferencia, tras el que sucedió el jueves en la estación de servicio localizada en la intersección de Washington Boulevard y Passons Boulevard, en el que murió un hombre.

De acuerdo con las autoridades, no hay indicios de que las dos balaceras estén relacionadas, y aunque tomaron la decisión de no divulgar videos de vigilancia, dijeron que el tiroteo en el que murió el joven hispano parece no haber tenido una motivación, sino que fue un caso aleatorio de violencia.

Hasta la mañana de este martes, las autoridades no han reportado arrestos relacionados con estos dos incidentes en Pico Rivera.

En caso de que alguna persona tenga información que pueda ayudar a los detectives, puede comunicarse con la Oficina de Homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles al 323-890-5500.

