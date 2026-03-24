Hakeem Jeffries tacha a Donald Trump de hipocrática y le reprocha su conducta

El demócrata Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, definió al presidente Donald Trump como un “hipocrática” y le reprochó su conducta por incurrir en una acción que anteriormente atacaba.

En un acercamiento con algunos representantes de los medios informativos, el congresista de Brooklyn le tundió al jefe de la nación por haber votado por correo en las elecciones especiales llevadas a cabo en Florida, posicionamiento completamente opuesto a las ideas del republicano.

“Durante años, Donald Trump ha estado criticando duramente el voto por correo, para luego votar por correo en las elecciones especiales que se celebran en Florida. Es un comportamiento propio de un rey”, expresó.

Hasta antes de su retorno a la Casa Blanca, el magnate neoyorquino se oponía al voto por correo y recurrentemente mencionó, sin pruebas de por medio, que era una de las vías utilizadas en el pasado para producir un fraude electoral generalizado.

Sin embargo, su postura cambió y al ver que esa fue una de las vías por las cuales recibió el apoyo de la ciudadanía para vencer a Kamala Harris en noviembre de 2024, ahora se muestra partidario de continuar con esa modalidad de sufragio entre los ciudadanos interesados en acudir directamente a las casillas.

A pesar de arrastrar algunas derrotas, Donald Trump asegura que su partido saldrá avante en las elecciones intermedias a celebrarse en noviembre. (Crédito: Alex Brandon / AP)

De hecho, el jefe de la nación votó por correo en una elección especial donde estaba en juego un escaño en la legislatura estatal que representa al condado de Palm Beach, donde se encuentra su residencia construida en Mar-a-Lago.

A la postre, el voto de Trump, así como su respaldo hacia el republicano Jon Maples, no impidieron que fuera derrotado por la demócrata Emily Gregory quien ganó la elección especial en lo que representa un duro revés para los conservadores de camino a las elecciones intermedias.

Otro punto de crítica de Hakeem Jeffries dirigido a Donald Trump deriva de su impulso hacia la aprobación de la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante (SAVE), un conjunto de normas electorales más estrictas donde se les pretende exigir a los ciudadanos presentar una identificación para acceder al voto.

“Esto es una cuestión de derechos estatales ¿Qué pasó con aquellos tiempos en que los republicanos realmente apoyaban los derechos de los estados? Esta gente es hipócrita”, enfatizó el demócrata.

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