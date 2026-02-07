Hakeem Jeffries llama a Donald Trump “canalla desquiciado” y exige investigarlo por racista

Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, tachó al presidente Donald Trump de ser un “canalla desquiciado” a quien exige investigar después de que publicó un video racista sobre los demócratas Barack y Michell Obama.

El jueves por la noche, el jefe de la nación compartió en la plataforma Truth Social un video titulado “Trump: Rey de la selva”, cuyo contenido resultó controversial, pues casi al final de la pieza donde vuelve a hacer referencia —sin pruebas de por medio— del presunto fraude que provocó su derrota en las elecciones de 2020, aparecen los rostros de Barack y Michelle Obama sobrepuestos en cuerpos de monos, con unas palmeras de fondo, mientras se escucha la canción “The Lion Sleeps Tonight”, tema de la película “El Rey León.

Horas más tarde, la indignación generada por el video obligó a Donald Trump a retirar dicho posteo, el cual se le atribuyó a un miembro del personal de la Casa Blanca.

Dicha situación produjo un enorme enfado principalmente entre los miembros del Partido Demócrata y la comunidad afroamericana.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la exvicepresidenta de la nación Kamala Harris acusó a la Casa Blanca de intentar “encubrir” al presidente.

“Nadie cree en este encubrimiento de la Casa Blanca, sobre todo porque inicialmente defendieron la publicación. Todos tenemos claro quién es Donald Trump y en qué cree”, escribió.

Hakeem Jeffries y la mayoría de los miembros del Partido Demócrata se solidarizaron con Barack y Michelle Obama después de haber sido expuestos como monos. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Por su parte, Hakeem Jeffries les exigió tanto a los republicanos John Thune, líder de la mayoría del Senado, como a Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, y al resto de los miembros del partido conservador a denunciar a Trump.

“Este video repugnante, publicado por el supuesto presidente, fue hecho intencionalmente. Al diablo con Donald Trump y su comportamiento vil, racista y maligno. Este tipo es un canalla desquiciado.

El presidente Obama y Michelle Obama son estadounidenses brillantes, solidarios y patriotas. Representan lo mejor de este país.

Es hora de que John Thune, Mike Johnson y los republicanos denuncien a este estafador en serie que está sentado en 1600 Pennsylvania Ave. haciéndose pasar por el presidente de los Estados Unidos”, señaló en un video compartido en su cuenta de Instagram.

