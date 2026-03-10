Líder republicano del Senado rechaza presión de Trump sobre Ley SAVE que complicaría el registro de votantes

El líder de la mayoría en el Senado, el republiano John Thune (Dakota del Sur), rechazó la presión del presidente Donald Trump para que congresistas republicanos aprobaran, a como diera lugar, el proyecto de Ley SAVE América, que busca complicar el registro de votación.

Thune recordó que los republicanos tienen una mayoría limitada y sin votos suficientes para modificar reglas de filibusterismo, es decir un debate casi interminable con horas de participación de algún senador, que busca bloquear reformas.

Los republicanos requieren 60 votos para modificar las reglas, pero tienen apenas 53 votos, incluso sin la certeza de que toda la bancada vote a favor.

“No hay votos para acabar con el filibusterismo, ni para un filibusterismo verbal. Es una realidad”, reconoció Thune. “Soy yo quien a veces tiene que dar la mala noticia de que las cuentas no cuadran, pero esos son los hechos y no hay vuelta atrás”.

Trump dijo en una conferencia de prensa en Doral, Florida, que no firmaría ningún proyecto de ley si los republicanos no aseguraban la aprobación de la Ley SAVE América, la cual ha desatado críticas por complicar el registro de votantes, al exigir pruebas de ciudadanía, lo que podría afectar al menos a 21 millones de personas, según reportes del Brennan Center for Justice.

“DEBEMOS IR AL PRIMER LUGAR. Como presidente, no firmaré otros proyectos de ley hasta que este se apruebe, y no la versión diluida; ¡vamos por el oro!”, escribió Trump en su red Thrut Social tras la presión a republicanos.

El proyecto de Ley SAVE América ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, pero el Senado no logra avanzar.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (Nueva York), criticó la presión del presidente Trump y afirmó que intenta “tomar como rehén” al gobierno.

“Donald Trump se prepara para tomar a nuestro gobierno como rehén a menos que le ayudemos a socavar nuestro derecho al voto, nuestras elecciones, nuestra democracia”, escribió Schumer en X. “Esto es lo que hace. Es un matón y un abusador. Los demócratas no apoyarán la aprobación de la Ley SAVE bajo ninguna circunstancia”.

¿Por qué Trump tiene prisa?

El presidente Trump ha conectado la aprobación de la Ley SAVE America con las elecciones intermedias de noviembre, luego de expresar en varias ocasiones de que los republicanos podrían perder el control del Congreso.

“[Aprobar la ley] garantizará las elecciones intermedias. Si no lo consiguen, ¡será un gran problema!”, advirtió Trump.

En un evento a inicios de enero, Trump expresó a republicanos su preocupación por las elecciones de 2026, luego de los resultados de elecciones en 2025, cuando los demócratas ganaron posiciones importantes en Virginia, Nueva Jersey y Nueva York.

“Tienes que ganar las elecciones intermedias, porque si no las ganamos, simplemente tendrán que… quiero decir, encontrarán una razón para destituirme“, dijo Trumo. “Me van a enjuiciar”.

Aunque el mandatario enfrentó dos juicios políticos, nunca fue convicto por el Senado, pero ese temor se reaviva.

Los republicanos han enfrentado críticas en varios distritos, sobre todo a raíz de las operaciones migratorias y la muerte de al menos tres estadounidenses, incluidos Renee Good y Alex Pretti en Minnesota.

También hay preocupaciones sobre la situación económica del país, uno de los ejes de la campaña republicana en las elecciones de 2024.

La situación económica se complica con las operaciones en Irán, ya que una reciente encuesta de Reuters reveló que el 67% de los estadounidenses temes que los precios aumentarán, debido a ese conflicto.

La “federalización” de las elecciones

Un reporte del Washington Post reveló que el presidente Trump tiene la intención de “federalizar” las elecciones a través de una orden ejecutiva, es decir, hacer que su administración organice las elecciones y no cada estado.

A inicios de febrero, el mandatario expuso que los republicanos deberían “tener control” de los votos.

“Los republicanos deberían decir: ‘Queremos tomar el control'”, declaró. “Deberíamos tomar el control del voto, del voto en al menos muchos, 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar el voto”.

Un análisis del Instituto Brookings indica que la Constitución no asigna atribuciones al presidente para interferir en la organización de las elecciones, tal como pretende Trump.

“[La Constitución] divide claramente la autoridad sobre las elecciones al Congreso entre los estados y el Congreso de los Estados Unidos, sin que el presidente tenga un rol independiente”, dice el Instituto Brookings. “El Artículo II, sección 1, que confiere el ‘poder ejecutivo’ del gobierno federal al presidente, no puede citarse como fuente de poder ‘inherente’ en áreas donde la Constitución ha asignado expresamente esta autoridad a otras esferas”.