Inmigrante que votó por Trump en tres ocasiones enfrenta prisión por votar sin ser ciudadano

El gobierno del presidente Donald Trump y sus aliados republicanos en el Congreso acusan que hay inmigrantes indocumentados que votan en Estados Unidos, aunque diversas investigaciones revelan que son pocos los casos de este tipo en años.

En medio de esta narrativa que sustenta reformas bajo a Ley SAVE America, se reveló un caso de alto impacto, de Jose “Joe” Ceballos-Armendariz, un inmigrante de origen mexicano que ha votado en tres ocasiones por el presidente Trump, aunque no tiene ciudadanía.

El 13 de noviembre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revelpo el caso de Ceballos-Armendariz, luego de ajustes al sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE).

El Fiscal General de Kansas lo está procesando por tres cargos de voto no autorizado y tres cargos de perjurio electoral, reveló el DHS.

Aunque tenía Green Card, obtenida en 1990, Ceballos-Armendariz no podía votar, debido a que no es ciudadano naturalizado.

“Esta no es la primera vez que Ceballos-Armendariz infringe las leyes de nuestro país. En 1995, fue condenado por agresión”, indicó el DHS en su comunicado del año pasado.

En febrero de 2025 solicitó la ciudadanía, confirmó también el DHS, pero ahora enfrenta juicio por prisión y posible deportación.

“Este extranjero cometió un delito grave al votar en las elecciones estadounidenses. Si es declarado culpable, se le iniciará un proceso de deportación”, indicó en su momento la subsecretaria Tricia McLaughlin. “El programa SAVE es una herramienta fundamental para que los gobiernos estatales y locales salvaguarden la integridad de las elecciones en todo el país. Nuestras elecciones pertenecen a los ciudadanos estadounidenses, no a los extranjeros”.

Inmigrante votó sin derecho

En su reporte, el DHS incluso compartió la ficha de votación de Ceballos-Armendariz, quien fue entrevistado por el New York Times, donde afirmó que llegó a EE.UU. cuando tenía cuatro años y cuando obtuvo su Green Card no sabía que no podía votar.

Ceballos-Armendariz dijo que todavía apoya las políticas migratorias de Trump, pero siente que ahora lo tratan como un criminal.

“Sigo creyendo firmemente en las leyes de inmigración de Trump que dicen: ‘Saquemos a los malos de aquí’. Ya saben, son asesinos, mataron gente, abusaron de gente, sáquelos de aquí”, dijo al NYT. “Pero siento que no encajo en esa categoría. Y siento que así es como me están tratando”.

El DHS recordó que Ceballos-Armendariz cometió delito grave al mentir en su solicitud de naturalización al afirmar que nunca había afirmado ser ciudadano estadounidense, cuando incluso había votado, algo reservado solamente para ciudadanos nacidos o naturalizados.

Investigaciones sobre el voto de indocumentados o personas con alguna visa, pero sin ciudadanía, han revelado pocos casos en décadas de personas que participan en elecciones.

Incluso la organización Heritage Fundation –que impulsa las reformas bajo la Ley SAVE– ha encontrado solamente 68 casos de votación de no ciudadanos, desde los primeros casos documentados en la década de 1980s, según análisis del American Immigration Policy.

Un reporte previo del Brennan Center for Justice, realizado en 2017 por Myrna Pérez (ahora jueza de un tribunal federal de apelaciones) y Douglas Keith en 42 jurisdicciones en las elecciones generales de 2016 descubrió solamente 30 incidentes de presunto voto de no ciudadanos.

Sigue leyendo:

• Senadora exincondicional de Trump advierte que los republicanos perderán las elecciones intermedias

• La Corte Suprema interfiere en el mapa electoral de Texas

• Elecciones 2025: luz al final del túnel