Mujer fallece en accidente que involucra a un conductor ebrio en Los Ángeles

Una mujer de 22 años falleció y tres personas más sufrieron heridas por un accidente de tránsito que involucró a un presunto conductor bajo la influencia del alcohol la madrugada de este miércoles en Los Ángeles.

El percance se reportó aproximadamente a la 1:45 a.m. en el área de un centro comercial en Van Nuys Boulevard y Burbank Boulevard, en Van Nuys, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

La mujer, que en un principio se creyó que tenía unos 30 años, más tarde se determinó que tenía 22, y falleció en el lugar del percance. Las autoridades no proporcionaron de inmediato su identidad.

El vehículo en el que viajaba la víctima, un Mercedes-Benz, quedó destruido casi por completo en el lado del conductor.

Los investigadores dijeron que en el otro auto involucrado, un Honda Civic, viajaban tres hombres. Uno, de 40 años, fue trasladado al hospital en estado crítico, mientras que los otros dos, ambos de 25 años, fueron enviados al centro médico, uno en condición grave y el otro con heridas leves.

Al parecer, uno de los hombres de 25 años era quien conducía el Honda Civic en estado inconveniente.

“Casi todas las noches hay personas que se levantan y se desmoronan. No sé cuál es la solución, pero estas son las consecuencias“, dijo a la cadena ABC un residente de Van Nuys, Bobbi Boston, quien vive cerca del lugar donde ocurrió el accidente.

El vecino mencionó que los automovilistas toman ese tramo de Burbank Boulevard como si fuera una pista de carreras durante las altas horas de la noche.

Las autoridades mantienen bajo investigación el fatal accidente para determinar si el sospechoso de conducir alcoholizado iba a exceso de velocidad y si no respetó la luz roja del semáforo.

El LAPD dijo que, mientras se efectuaban las investigaciones, otro vehículo sobrepasó la cinta amarilla de precaución que se había instalado alrededor del lugar.

Los oficiales dijeron que, afortunadamente, ese automóvil no se impactó contra ninguno de los involucrados en el accidente, pero su conductor fue detenido por encontrarse bajo los efectos del alcohol.

