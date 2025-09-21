Surgen más detalles sobre joven hispana hallada muerta en Los Ángeles

Conforme avanzan las investigaciones, surgen más detalles relacionadas con la joven hispana Celeste Rivas, cuyo cuerpo fue hallado en el maletero de un automóvil Tesla, registrado a nombre del cantante D4vd.

Un profesor del sur de California reveló recientemente a su clase que Celeste, de 15 años y reportada como desaparecida desde 2024, había sido alumna suya.

En un video publicado en las redes sociales, se observa al profesor cuando supuestamente mostraba una foto de Rivas a sus alumnos. También identificó a otro estudiante de su misma edad como D4vd, en una foto que fue tomada en Lake Elsinore, localidad donde vivía la joven hispana.

De acuerdo con el profesor, cuya identidad no ha sido revelada, dijo a la cadena TMZ que los dos estudiantes asistieron a Lakeland Village Middle School, en Lake Elsinore, donde él ya dejó de impartir clases.

“Cuando le daba clases, (Celeste) conoció a un tipo en las redes sociales. Era rapero en Los Ángeles. Vino y la agarró. Se escapó de casa. Estuvo fuera como un mes. La policía la encontró en Hollywood y la trajo de regreso a nuestra escuela”, expresó el docente.

Después de que Rivas supuestamente les relató la historia a sus compañeros de clase, la adolescente volvió a desaparecer en mayo de 2024, según el profesor. Tras la segunda desaparición, el docente mencionó que sus alumnos le dijeron que el cantante, presuntamente D4vd, estaba siendo chantajeado.

Aquella vez fue la última ocasión en que el profesor escuchó hablar de Celeste Rivas.

El profesor le dijo a TMZ que compartió la historia de Celeste con sus estudiantes como una advertencia sobre los peligros que pueden traer las redes sociales.

“El profesor de Rivas publicó un video que podría ser la prueba irrefutable del caso“, aseguró el abogado Neama Rahmani, de West Coast Trial Lawyers.

Según el abogado, las afirmaciones del docente son perjudiciales porque Rivas tenía solo 13 años cuando desapareció por primera vez en abril de 2024. Si los detectives confirman que la adolescente se escapó con el cantante en ese momento, él habría tenido 18 años.

“El hecho de que un joven de 18 años esté en presencia de una adolescente de 13 años que se ha fugado no es ilegal, pero si hay cualquier actividad sexual, si hay cualquier tipo de fuerza o coerción que puede implicar secuestro, violación o tráfico de personas, esa es la exposición que tiene D4vd, dejando de lado el hecho de que ahora la encontraron muerta”, añadió el abogado.

Para el abogado penalista y ex fiscal Dmitry Gorin, en este momento no queda claro que D4vd esté involucrado en algo malo.

“Es su auto. La víctima, la difunta, obviamente se conocían. Tenían tatuajes iguales, pero no he visto nada en los medios que indique que él fuera responsable, o que lo sea, de su trágica muerte“, expresó.

Gorin mencionó que si bien la opinión pública puede creer que D4vd estuvo involucrado en el fallecimiento de Celeste, será mucho más difícil probarlo ante un tribunal.

Los restos de Celeste Rivas fueron encontrados el 8 de septiembre, un día después de su cumpleaños, en el maletero de un automóvil Tesla de D4vd después de que los empleados de un depósito de grúas reportaron un olor desagradable que provenía del vehículo.

Cuando las autoridades llegaron al Hollywood Tow, encontraron el cuerpo envuelto en una bolsa dentro del maletero del Tesla. El médico forense del condado de Los Ángeles confirmó que se trataba de Celeste Rivas, aunque no ha revelado las causas de su fallecimiento.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, el automóvil fue remolcado al depósito por una grúa del Departamento de Transporte de la ciudad después del que el Tesla fue reportado como abandonado en una calle de Hollywood Hills.

Celeste Rivas fue reportada como desaparecida el 5 de abril de 2024 en Lake Elsinore, cuando la joven hispana tenía 13 años.

Según TMZ, en diciembre de 2023 se filtró una canción de D4vd con el título “Celeste_Demo unfin”, en la que hace referencia a una persona llamada Celeste, además de otra canción titulada “Romantic Homicide”.

En entrevista con TMZ, la madre de Celeste dijo que su hija tenía un novio llamado David antes de que desapareciera, mientras que el medio se refirió a una foto del cantante con una niña en Lake Elsinore, en un sitio no muy alejado de la casa donde la joven hispana vivía con su familia.

Tanto Celeste como D4vd, llevaban tatuajes similares con la palabra “Shhh” en sus dedos índice derechos.

Después de salir la noticia de la muerte de Celeste Rivas, D4vd canceló sus conciertos en Seattle y en Los Ángeles, donde se iba a presentar este sábado.

El Departamento de Policía de Los Ángeles no lo ha identificado como sospechoso o como una persona de interés relacionada con el caso.

Después de que surgiera el caso de Celeste y el Tesla de D4vd, las compañías Crocs y Hollister terminaron sus vínculos con el cantante tras anunciarlo como imagen de su campaña “Dream Drop”.

El miércoles 17 de septiembre, detectives de la división de Robos y Homicidios del LAPD cumplieron una orden de registro en una residencia de Hollywood Hills que era ocupada por el cantante. En el lugar, las autoridades confiscaron una computadora y se llevaron varias bolsas con evidencias.

Por las investigaciones, D4vd canceló su gira mundial. Después de su presentación de este sábado en Los Ángeles, el cantante tenía previsto hacer un descanso hasta su próxima actuación, en Noruega en octubre..

Las autoridades aseguraron que el cantante continúa cooperando y brindando su ayuda en la investigación.

Hasta este domingo, todavía se desconocían las causas por las que falleció Celeste Rivas, y no queda claro si su relación con D4vd era romántica.

El LAPD no ha informado de personas arrestadas en relación con este incidente.

