D4vd cancela toda su gira en EE.UU. tras hallazgo del cuerpo de Celeste Rivas en su Tesla

El ascenso meteórico del artista D4vd —antes conocido como David Burke, un streamer convertido en estrella musical— está quedando abruptamente interrumpido tras la cancelación de los últimos conciertos de su gira estadounidense, en medio de una investigación criminal que lo vincula con la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 15 años cuyo cuerpo fue encontrado en el maletero de su automóvil.

Según fuentes cercanas al caso citadas por TMZ, el equipo de D4vd tomó la decisión el jueves de cancelar sus dos presentaciones restantes en Estados Unidos: una programada para el viernes en San Francisco y otra para el sábado en Los Ángeles.

Aunque aún tiene fechas internacionales agendadas para octubre y noviembre, todo indica que será imposible que salga del país mientras las autoridades continúan con la investigación.

Un caso que sacude la industria musical

El caso comenzó a tomar forma cuando el cuerpo de Celeste Rivas fue identificado por la oficina del forense del condado de Los Ángeles. La joven llevaba más de un año desaparecida, según declaró su madre a TMZ, quien además reveló que sabía que su hija mantenía una relación con alguien llamado “David”.

Imágenes obtenidas por el medio muestran a D4vd y a Celeste juntos en el pasado, reforzando la conexión entre ambos. Además, en Internet los fans también han encontrado otras similitudes como, por ejemplo, un tatuaje que ambos compartían con la palabra “Shhh”.

Las autoridades no han emitido cargos formales, pero la investigación avanza con rapidez: el miércoles por la noche, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) registraron la residencia donde se cree que vivía D4vd antes de iniciar su gira.

Durante el operativo, se recolectaron muestras de cabello y se buscaron rastros de sangre, según informaron fuentes policiales a TMZ.

El impacto del caso ya se siente en la industria. El Museo Grammy, que tenía previsto celebrar un evento especial el 24 de septiembre para conmemorar el álbum Withered —lanzado en abril—, eliminó silenciosamente el nombre de D4vd de su sitio web.

El evento, que incluía una charla sobre su proceso creativo y su meteórico ascenso en la música, incluso contaba con lista de espera antes de ser cancelado sin explicaciones públicas.

Además, el sello discográfico del artista decidió suspender el lanzamiento de la versión de lujo de su álbum, así como todas sus actividades promocionales, “por respeto a la investigación en curso”.

Este no es el primer concierto cancelado en medio de la tormenta: su presentación en Seattle, programada para el miércoles, fue suspendida inmediatamente después de que se confirmara la identidad de la víctima. Cada cancelación parece coincidir con nuevos hallazgos en la investigación, lo que alimenta las especulaciones sobre el grado de implicación del artista.

Más sobre D3vd

D4vd, que se pronuncia “David”, es un cantante, compositor y productor estadounidense que saltó a la fama en 2022 como un fenómeno de internet convertido en estrella musical.

Nacido en 2005 en Houston, Texas, D4vd comenzó su carrera creando música en su habitación con apenas 16 años, usando un micrófono barato y programas de grabación gratuitos. Lo que empezó como un pasatiempo en plataformas como TikTok y SoundCloud se convirtió rápidamente en un movimiento global, gracias a su voz etérea, sus letras emotivas y su habilidad para fusionar géneros como el indie, el pop alternativo, el rock suave y el bedroom pop.

Antes de dedicarse a la música, D4vd era conocido en el mundo del streaming, especialmente en Twitch, donde jugaba videojuegos y conectaba con una comunidad de jóvenes.

Su transición de streamer a artista musical fue tan rápida como inesperada: en cuestión de meses, pasó de publicar covers y demos en internet a firmar con un sello discográfico y colaborar con marcas y franquicias de alto perfil.

De hecho, su talento lo llevó a que varios temas se viralizaran en Internet, en especial, en plataformas como TikTok. Entre esos temas están ‘Here With Me’, ‘Romance Isn’t Dead (It’s Just Evolving)’, ‘Romantic Homocide’, ‘Feel It’ (Tema principal de la serie “Scott Pilgrim Takes Off” de Netflix) y ‘My Love Is Gone’.

Después de que se diera a conocer la noticia, el nombre del cantante se ha convertido en tendencia y también ha crecido el interés por su música, ya que ha escalado varias posiciones en el chart global de Spotify y acumula casi 35 millones de oyentes en la plataforma.

