Encuentran cuerpo sin vida de mujer hispana desaparecida en 2024 en un Tesla en Los Ángeles

A una adolescente hispana reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore pertenece el cuerpo que fue encontrado en un automóvil Tesla registrado a nombre del cantante D4vd el 8 de septiembre en un depósito de remolques en Los Ángeles, de acuerdo con las autoridades.

Celeste Rivas Hernández, de 15 años, fue la joven identificada por el médico forense del condado de Los Ángeles, quien hace las investigaciones para determinar la causa de su muerte.

“En este momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no cuenta con una clasificación criminal forense sobre el modo o la forma de muerte“, dijo este miércoles el forense después de la identificación del cuerpo.

“Por lo tanto, no tenemos información sobre ningún sospechoso en este momento”, agregaron las autoridades.

La última ocasión que Celeste Rivas fue vista fue el 5 de abril de 2024 en Lake Elsinore, comunidad al oeste del condado de Riverside. Por el momento, no están disponibles de forma inmediata los detalles relacionados con las circunstancias de su desaparición.

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside informó este miércoles que confirmó con el LAPD que Celeste Rivas Hernández había sido identificada como la adolescente encontrada en el maletero del automóvil Tesla en Hollywood.

Según TMZ, la madre de la joven afirmó que la descripción del cuerpo proporcionada por las autoridades, que incluía un tatuaje distintivo, coincidía con el que tenía su hija. Previamente, el médico forense dijo que la adolescente tenía tatuadas las letras “Shhh” en el dedo índice derecho.

El cuerpo encontrado en el automóvil Tesla fue identificado desde este martes, pero el nombre no se había revelado porque no pudieron contactar a los familiares de la joven hispana.

Los restos de la adolescente hispana fueron encontrados después de que trabajadores del centro de depósito de Hollywood reportaron un fuerte olor que había en el vehículo registrado al cantante.

Cuando los oficiales abrieron el maletero delantero del Tesla, encontraron los restos de la joven hispana en una bolsa.

El representante de D4vd dijo anteriormente que el cantante estaba cooperando en la investigación de las autoridades. Su gira, que comenzó el 5 de agosto, incluye conciertos esta semana en Portland, Seattle, San Francisco y este sábado en el Teatro Griego de Los Ángeles.

El cantante D4vd canceló el concierto programado para la noche de este miércoles en Seattle.

“D4vd fue informado sobre lo sucedido. Y, aunque sigue de gira, está cooperando completamente con las autoridades”, dijo un portavoz del cantante.

Cuando los restos fueron encontrados en Hollywood, el cantante se encontraba en Minneapolis, con un concierto al día siguiente en Kansas City, según su perfil de Instagram.

El automóvil Tesla fue remolcado al depósito de grúas después de ser reportado como abandonado en las colinas de Hollywood, donde los vecinos dijeron que había estado estacionado por más de un mes.

Las autoridades informaron que el caso estaba bajo una investigación de muerte.

D4vd, cuyo nombre es David Burke, es un cantante y compositor que saltó a la fama con éxitos virales en TikTok, red social en la que tiene 3.6 millones de seguidores.

