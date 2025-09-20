Kali Uchis anunció que retirará su colaboración con D4vd

La cantante colombiana Kali Uchis anunció de manera contundente que retirará su colaboración musical con el artista D4vd, luego de que se encontrara el cuerpo sin vida de una adolescente de 15 años en un vehículo vinculado al cantante estadounidense.

Kali Uchis hizo pública su decisión a través de sus redes sociales, revelando que está en proceso de eliminar la canción “Crashing”, tema en el que colaboró con D4vd y que forma parte del álbum debut del cantante estadounidense.

La medida surge tras el hallazgo en el maletero del Tesla de D4vd, identificado como el vehículo donde fue encontrado el cuerpo de Celeste Rivas Hernández, una joven de tan solo 15 años.

La artista manifestó que no considera a D4vd su amigo y denunció los ataques y la misoginia que muchas veces sufren las mujeres cuando se les relaciona con hombres inmersos en polémicas de esta índole.

La decisión de Kali Uchis representa un firme posicionamiento en contra del suceso y un rechazo total a cualquier vínculo artístico o personal con el cantante involucrado en la tragedia.

Esta decisión también marca un precedente en la industria para manejar crisis de imagen ligadas a hechos criminales o polémicos, donde los artistas optan por proteger su imagen y valores, apartándose de quienes pueden estar involucrados en conductas o situaciones reprochables.

El hallazgo en el vehículo de D4vd generó conmocionado no solo a la comunidad musical, sino también a la opinión pública de California, donde ocurrió el hallazgo.

Aunque hasta ahora no se ha nombrado oficialmente a D4vd como sospechoso, la vinculación del vehículo a este lamentable hecho ha generado un impacto inmediato en la carrera del artista y consecuencias directas en sus presentaciones y colaboraciones.

Se espera que próximamente se den a conocer más detalles sobre el curso legal de este caso, que sigue bajo investigación, y sobre las repercusiones que tendrá en la trayectoria musical de D4vd mientras enfrenta la gravedad de estos hechos.

La noticia provocó conmoción en la industria musical y generó un fuerte rechazo por parte de muchos artistas hacia el músico y las circunstancias que envuelven el caso.

Seguir leyendo:

· Relación entre D4vd y la joven hispana encontrada muerta en Los Ángeles

· Encuentran cuerpo sin vida de mujer hispana desaparecida en 2024 en un Tesla en Los Ángeles

· Policía de Los Ángeles encuentra un cadáver dentro de un Tesla confiscado y registrado a nombre del cantante D4vd