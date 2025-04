Coachella con la música latina atrae a más público hispano a California

Este año Coachella nos presentó un cartel musical impresionantes, que incluyeron a los representantes de los corridos tumbados como Iván Cornejo y Junior H; el trap de Ca7riel & Paco Amoroso; y el reguetón mexa de El Malilla, entre otros. Año con año, el festival abraza mucho más la música latina lo que ha hecho que muchos extranjeros visiten California.

El DJ Deadmau5 se disculpa por haberse presentado ebrio en el festival de Coachella

Gracias a esto, Airbnb publicó el Informe de Viajeros Latinos en EE.UU., y una de las principales motivaciones de viaje para esta comunidad es la música: el 32% de los latinos viaja para ver a su banda favorita o asistir a un evento musical.

Por ejemplo, las búsquedas de estancias en Coachella e Indian Wells se han duplicado en comparación con las fechas del festival del año pasado, y otras ciudades como Indio y La Quinta están subiendo más de un 80%.

Para este año 2025, el festival nos entregó un “line up” con la siguiente calidad musical: Lady Gaga, Missy Elliott, Benson Boone, The Marías, Lisa de Blackpink, The Prodigy, Mustard, Mau P, GloRilla, Yeat, The Go-Go’s, Djo, Tyla, Sara, Landry, Thee Sacred Souls, d4vd, Artemas, Mikke Snow, Three 6, Mafia, Chris Lorenzo, SAINt JHN, 4batz, Vintage, Culture Tink y Marobou State.

La información compartida por Airbnb, también arroja que el año pasado, miles de visitantes se desplazaron a la zona de Palm Springs para asistir al festival más emblemático del valle de Coachella, generando un impacto económico positivo para los anfitriones y las empresas locales, como restaurantes y tiendas.

Sigue Leyendo más de Coachella aquí:

· Coachella 2025: Esto es todo lo que debes saber sobre el lineup, afterparties y más

· Mexicana pierde parte del brazo por ataque de perros en Riverside

· Coachella 2025: ¿Quiénes son los artistas latinos en el lineup?