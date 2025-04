El DJ Deadmau5 se disculpa por haberse presentado ebrio en el festival de Coachella

Joel Zimmerman, mejor conocido como Deadmau5, recurrió a su cuenta de Instagram para disculparse por el comportamiento que tuvo el 18 de abril, en el festival musical de Coachella. Él apareció alcoholizado, empujó a Zhu (el otro DJ con el que compartía el escenario) e incluso se quedó dormido durante varios minutos de su actuación.

Grimes pierde el control durante su actuación en Coachella, a causa de problemas técnicos

“Lo siento por lo de anoche”, escribió Zimmerman. “Para ser justos, ¡sentí que las primeras tres cuartas partes de la actuación fueron geniales! Un aplauso para Zhu por introducirme al whisky y por aguantarme hasta el final. Déjenme dejar de fumar, hacer un reajuste personal aquí en casa, encontrar mi espíritu animal, trabajar en música nueva y volver con más energía”.

En otro mensaje, Deadmau5 comentó que tal vez ya no vuelva a presentarse en el festival. “No recuerdo nada. Pero creo que no fumé ningún cigarrillo. Así que… ¿eso es bueno? Creo que sí. Regreso a la cama. Me despertaré el jueves. Probablemente sea mi última actuación en Coachella. Hasta mi gato está desilusionado de mí”.

Apenas hace un año el DJ canadiense criticó el comportamiento de la cantante Grimes en Coachella, luego de que ella perdiera el control debido a problemas técnicos. Incluso, Zimmerman incluyó en varias de sus mezclas samples de las quejas de Grimes durante su actuación.

Deadmau5 comenzó su carrera en 2005, y durante muchos años ocultó su rostro al usar un casco negro que emulaba la cabeza de un ratón; a veces sigue recurriendo a ese disfraz. El DJ de 44 años tiene programadas varias presentaciones para este verano, incluyendo una serie de sets en el club XS de Las Vegas.

