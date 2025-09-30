Sin causa clara, la muerte de hispana hallada en auto de cantante en Los Ángeles

El médico forense del condado de Los Ángeles todavía no ha determinado la causa por la que murió la hispana de 15 años, cuyos restos fueron hallados en el maletero de un automóvil Tesla registrado a nombre del cantante D4vd en un depósito de grúas en Hollywood.

De acuerdo con un certificado, al que tuvo acceso la cadena ABC, la causa del fallecimiento de Celeste Rivas Hernández aparece como “diferida”, tal como se ha mencionado durante semanas, mientras los especialistas de la medicina forense tratan de determinar la causa y la forma en que murió la hispana.

LAPD News: Robbery-Homicide Division Investigation into the Death of Celeste Rivas Hernandez pic.twitter.com/G963mqEIrL — LAPD PIO (@LAPDPIO) September 29, 2025

Los médicos forenses esperan que las pruebas de laboratorio y los informes toxicológicos puedan determinar de qué falleció Celeste, y hasta ese momento, el caso se investiga como muerte natural y no por homicidio.

“Debido a la investigación de la muerte en curso, el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles no puede revelar qué pruebas o estudios se solicitaron. Los casos diferidos pueden tardar varios meses en determinar la causa de la muerte“, dijo la oficina del médico forense.

El certificado de defunción también determinó que la adolescente hispana no estaba ni había estado embarazada en el último año.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo, en un comunicado, que la División de Robos y Homicidios ha estado investigando diligentemente la muerte de Celeste Rivas Hernández durante las últimas semanas después de que sus restos se encontraron en el auto Tesla de David Burke.

“El vehículo llevaba varias semanas estacionado en el lugar de donde fue remolcado, por lo que es posible que Rivas Hernández llevara varias semanas fallecida antes del hallazgo de su cuerpo“, dijo el LAPD.

La policía expresó que los médicos forenses del condado de Los Ángeles todavía no habían determinado la causa y la manera en que Celeste murió.

“Por lo tanto, no está claro si existe alguna responsabilidad penal más allá de la ocultación de su cuerpo. El Departamento de Salud de Los Ángeles está examinando exhaustivamente cada aspecto de este caso para esclarecer la verdad y buscar justicia para Celeste Rivas Hernández y su familia“, agregó el LAPD.

“Agradecemos la paciencia y la comprensión del público mientras continuamos con esta investigación. Se proporcionarán actualizaciones según corresponda, pero, por el momento, no podemos responder preguntas adicionales”, añadieron las autoridades.

Según un informe de “Los Ángeles Times”, el Tesla 2023 del cantante D4vd, de 20 años, fue multado 11 días antes de que se encontrara el cuerpo de Celeste Rivas.

El 27 de agosto, un oficial de control de estacionamiento marcó el vehículo, anotando la posición de las llantas, en el vecindario de Hollywood Hills, donde vive el cantante.

El 3 de septiembre, el oficial emitió un citatorio para el Tesla por violar una ordenanza de estacionamiento de 72 horas.

Dos días después, el 5 de septiembre, el vehículo fue confiscado y remolcado a un depósito de grúas en Hollywood, mientras que los restos se descubrieron el 8 de septiembre después de reportarse un intenso olor fétido proveniente del Tesla.

El 18 de septiembre, los detectives investigaron la casa donde recientemente se había alojado D4vd en Hollywood Hills, donde se tomaron pruebas y se recuperó una computadora.

Según “Los Ángeles Times”, el contrato de arrendamiento de la casa se rescindió prematuramente y D4vd, cuyo nombre verdadero es David Anthony Burke, se había mudado.

Cuando se enteró del descubrimiento de los restos de la joven adolescente en un vehículo a su nombre, el cantante D4vd canceló su gira, que incluía una presentación en Los Ángeles.

Celeste Rivas Hernández fue reportada como desaparecida el 5 de abril de 2024 en Lake Elsinore, condado de Riverside, donde la hispana, entonces de 13 años, vivía con su familia.

La madre de la adolescente dijo que Celeste tenía un novio llamado David antes de que desapareciera, y tanto ella como el cantante D4vd llevaban tatuajes similares con la palabra”Shhh” en sus dedos índice derechos.

Un profesor de preparatoria de Lake Elsinore, cuya identidad no ha sido revelada, dijo que Celeste se había fugado con un rapero de Los Ángeles que había conocido en las redes sociales, con quien estuvo un mes en Hollywood antes de ser encontrada por la policía y llevada a su familia.

En abril de 2024, la joven desapareció y no se supo nada más de ella, hasta que sus restos fueron hallados en el maletero del Tesla.

La semana pasada, el cuerpo de Celeste Rivas fue entregado a sus familiares, mientras que las autoridades no han realizado arrestos ni presentado cargos en relación con este caso.

El LAPD se comprometió a resolver el misterio relacionado con la muerte de Celeste Rivas y cómo fue que terminó en el maletero de un automóvil de D4vd, y si ambos habían estado en una relación.

“Ciertamente, siempre que se investiga un homicidio, los detectives también examinan todos los problemas relacionados; en este caso, eso es algo que estarían analizando. Es una investigación en curso. Contamos con muchos recursos dedicados a concluirla“, dijo el jefe del LAPD, Jim McDonnell.

Hasta este martes, no se tiene confirmación oficial de que el cantante D4vd haya sido interrogado por la policía en relación con la muerte de Celeste Rivas y el hallazgo de los restos en un automóvil a su nombre.

