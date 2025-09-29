Ladrones sorprenden a estudiante tras retirar dinero en Los Ángeles

Una estudiante universitaria fue víctima de presuntos ladrones de banco que la siguieron hasta un lavado de autos de Los Ángeles para robarle el dinero en efectivo que acababa de retirar de una sucursal de Wells Fargo.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el incidente ocurrió aproximadamente a las 12:30 p.m. del 25 de septiembre en Luv Car Wash, localizado en la cuadra 7300 de Reseda Boulevard, en el vecindario de Reseda.

Al parecer, la estudiante universitaria acudió a la sucursal bancaria a retirar su dinero en efectivo y posteriormente se dirigió al lavado de autos sin percatarse de que era seguida por los hampones (“bank juggers”).

Imágenes de una cámara de vigilancia muestran una camioneta blanca con vidrios polarizados cuando entra en reversa en el espacio vacío junto a la estudiante, que estaba secando y aspirando su vehículo.

Después de unos minutos, en el video se observa a una persona deslizándose por la puerta trasera del pasajero de la camioneta hacia la puerta del pasajero del vehículo de la universitaria.

En ese instante, la mujer abre la puerta del lado del conductor y sorprende al presunto ladrón, quien, según se informó, le arrebató su bolso que contenía su billetera, dinero en efectivo, identificación y tarjetas bancarias.

Inmediatamente, la universitaria corre hacia la parte trasera de vehículo para intentar agarrar la puerta de la camioneta que había abordado el ladrón, pero cae al suelo mientras el vehículo arranca y se aleja.

“Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, grité, e incluso intenté detenerlo agarrándome del vehículo, pero me empujó violentamente al suelo y se fue. Nadie vino a ayudarme“, dijo la estudiante universitaria en una página de GoFundMe.

La mujer expresó que los oficiales de policía llegaron rápidamente y observaron las imágenes de vigilancia. Ella les mencionó que probablemente la siguieron después de salir del banco.

De acuerdo con las autoridades, el principal sospechoso fue descrito como un hombre afroamericano de aproximadamente 25 años, quien vestía una camisa blanca y pantalones cortos negros.

El término “bank jugging” se utiliza para los ladrones que siguen a sus víctimas cuando salen de los bancos o cajeros automáticos con la intención de encontrar una oportunidad para robarles dinero en efectivo y otras pertenencias.

