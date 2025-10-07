Dueño de joyería denuncia presunto robo de $200,000 en Los Ángeles

Tres ladrones supuestamente robaron cerca de $200,000 dólares en mercancía al propietario de una joyería del centro de Los Ángeles la noche de este lunes mientras revisaba una llanta pinchada de su vehículo en el vecindario de Woodland Hills.

La víctima, identificada como Ali Sedaghat, dijo que alrededor de las 9:00 p.m. salía del restaurante Poquito Más cuando se percató de que tenía una llanta pinchada, por lo que se detuvo en la cuadra 21100 de Ventura Boulevard, cerca de la intersección de Canoga Avenue, para revisarla.

En el momento en que descendió de su vehículo, Sedaghat dijo que tres hombres enmascarados descendieron de una camioneta y se le acercaron.

“Me pusieron un cuchillo, me quitaron mi bolso y se llevaron todas mis pertenencias y todas mis joyas, con un valor de más de $200,000 dólares. Me robaron”, expresó Sedaghat al servicio de noticias RMG News.

De acuerdo con la versión de Sedaghat, quien se describió a sí mismo como un diseñador de joyas de alta gama con una oficina en el centro de Los Ángeles, sospecha que los ladrones lo estaban siguiendo y que fueron los hampones quienes pincharon el neumático de su vehículo.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que está investigando el presunto robo de joyas en Woodland Hills, pero hasta este martes no ha publicado ninguna información relacionada con este caso.

