Violento asalto a joyería en Contra Costa: botín de $1 millón

Más de 20 sospechosos robaron aproximadamente $1 millón de dólares en un asalto a mano armada a una joyería la tarde de este lunes en la ciudad de San Ramón, en el condado de Contra Costa.

El Departamento de Policía de San Ramón (SRPD) informó que los oficiales respondieron aproximadamente a la 1:50 p.m. tras recibir los reportes de robo en Heller Jewelers, en City Center Bishop Ranch, en 6000 Bollinger Canyon Road.

De acuerdo con el SRPD, el grupo de hampones escapó con joyas por un valor aproximado de $1 millón de dólares.

Las autoridades informaron inicialmente que unos 20 sujetos enmascarados irrumpieron en la joyería y comenzaron a destrozar las vitrinas con mazos para sustraer los artículos.

En la grabación de una cámara de seguridad se observa que algunos de los sospechosos estaban armados y se efectuaron varios disparos contra el acceso principal de la joyería.

Funcionarios del SRPD dijeron que los balazos se dispararon para romper las puertas de cristal del negocio y poder escapar tras cometer el robo.

La noche de este martes, las autoridades incrementaron a aproximadamente 25 el número de sospechosos que participaron en el robo a Heller Jewelers.

El Departamento de Policía de San Ramón confirmó que ningún empleado de la joyería ni alguna otra persona sufrió heridas por los balazos, y aseguró que actualmente no existe ninguna amenaza para el público.

Los ladrones escaparon en varios vehículos que los esperaban en el estacionamiento del centro comercial, dijo el SRPD.

Inicialmente, los oficiales de policía iniciaron una persecución de los vehículos sospechosos, pero se canceló por motivos de seguridad pública.

Hasta este miércoles, las autoridades reportaron el arresto de siete personas en relación con el asalto armado a la joyería. Los siete sospechosos son de Oakland: seis hombres y un menor de edad.

La policía de San Ramón recibió asistencia de la Oficina del Sheriff del Condado de Alameda y del Departamento de Policía de Oakland.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación, debe comunicarse con el cabo detective Kevin Tjahjadi al 925-733-7316.

