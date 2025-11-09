Terrible noticia: oficial de policía de Los Ángeles fallece en accidente

Un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) fuera de servicio falleció en un accidente automovilístico en solitario la madrugada de este sábado en la ciudad de Santa Clarita, en el condado de Los Ángeles.

Las autoridades informaron que una mujer que no estaba involucrada en el percance del oficial de policía fue arrestada por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) tras ingresar por el lugar de la investigación.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) dijo que el accidente automovilístico se reportó alrededor de las 2:14 a.m. del sábado en la intersección de Cinema Drive y Bouquet Canyon Road, cerca de Valencia Mart Shopping Center.

Unidades del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD) fueron las primeras en llegar al lugar del percance y encontraron al automóvil completamente envuelto en llamas, con el conductor, un hombre, como víctima fatal.

“Mientras los agentes investigaban el accidente mortal, otra conductora atravesó el perímetro de la escena. Los agentes arrestaron a la mujer bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol”, dijo un portavoz del LASD.

Las autoridades no proporcionaron la identidad del hombre que murió en el accidente ni la de la mujer arrestada por presunto DUI.

De acuerdo con los informes, la persona que falleció en el accidente automovilístico era un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles que se encontraba fuera de servicio.

Un portavoz del LAPD confirmó que la víctima sí era de un miembro del departamento, poco antes de las 9:00 a.m. del sábado.

El representante de la policía de Los Ángeles no hizo pública la identidad del oficial fallecido, información que se proporcionará después de que los familiares más cercanos al policía sean notificados del accidente automovilístico.

