Víctima pide ayuda en negocio tras ser baleada en Los Ángeles

Un hombre corrió a un negocio cercano a pedir ayuda después de ser atacado a balazos la madrugada de este lunes en la ciudad de Norwalk, en el condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), el incidente ocurrió a las 12:03 a.m. en la cuadra 14000 de Pioneer Boulevard, donde la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital local.

Las investigaciones preliminares revelaron que la víctima, un hombre, corrió hacia un negocio de cambio de cheques después de ser baleado al menos por tres sospechosos.

El hombre ingresó al negocio y les dijo a los empleados que acababan de dispararle, mientras sangraba por la parte superior del cuerpo.

Paramédicos del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD) brindaron los primeros auxilios a la víctima y posteriormente fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde fue sometida a una cirugía, sin que se tenga una actualización de su condición de salud.

Los tres sospechosos del tiroteo fueron vistos por última vez cuando escapaban del área por Rosecrans Avenue, cerca de Pioneer Boulevard, dijo el LASD.

Hasta las 5:00 a.m., alguaciles del Departamento del Sheriff mantenían la búsqueda de los tres sospechosos, sin ser hallados.

Por el momento, el LASD no ha proporcionado una descripción de los tres sujetos, sin dar más detalles sobre la balacera de forma inmediata.

De acuerdo con la cadena KTLA, los oficiales estaban investigando una camioneta azul, que estaba asegurada en un área delimitada por cinta amarilla.

Al parecer, el vehículo presentaba daños por impacto de bala en el exterior, con numerosos casquillos en la calle.

Las autoridades no informaron si la víctima recibió el disparo mientras se encontraba en el interior de la camioneta.

