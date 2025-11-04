Dos arrestados durante desfile de los Dodgers, que reunió a 225,000 personas en Los Ángeles

Durante el desfile de los campeones Dodgers, que reunió la tarde de este lunes a más de 225,000 personas en el centro de Los Ángeles, las autoridades informaron del arresto de únicamente dos personas.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que se registraron pocos incidentes delictivos durante la celebración de los campeones de la Serie Mundial y en la posterior concentración en las calles del centro de la ciudad.

Mientras el LAPD lleva a cabo su labor para obtener una estimación del número de aficionados que asistieron al desfile de este lunes, algunos funcionarios estimaron que la cifra podría ser de entre 225,000 y 250,000 personas.

Al tener en cuenta dichos recuentos aproximados de asistentes, y con el número de detenidos proporcionado por el LAPD, la tasa de arrestos para el desfile del 3 de noviembre puede estar entre el 0.0008 % y el 0.00088 %.

Se trata de una tasa de arrestos muy baja, si se tiene en cuenta que el LAPD reportó la detención de siete personas durante la celebración callejera en Los Ángeles de la noche del sábado tras la victoria de los Dodgers sobre los Toronto Blue Jays en el séptimo y definitivo juego de la Serie Mundial.

Las cifras de arrestos de los festejos de 2025 son al menos cinco veces menores en comparación con las que se tuvieron en 2024 durante el festejo callejero espontáneo tras el campeonato de los Dodgers en la Serie Mundial.

El año pasado, durante la celebración por la coronación de los Dodgers, las autoridades arrestaron al menos a una docena de personas. Además de los arrestos, fue incendiado un autobús de Metro y una tienda Nike fue saqueada en el centro de Los Ángeles.

