Los Dodgers se proponen el tricampeonato en gran fiesta con sus fans

Dave Roberts dijo que recibió permiso de un amigo para utilizar su frase durante la celebración de los Dodgers en su estadio por el título de la Serie Mundial.

Ese amigo al que se refería el manager de los Dodgers es Pat Riley, el legendario entrenador de los Lakers.

“¿Qué es mejor que dos?… ¡Tres!”, proclamó Roberts el lunes ante un estadio lleno que festejó con sus agotados jugadores el bicampeonato de la Serie Mundial luego del desfile por las calles del centro de Los Ángeles. “¡Tres veces, tres veces!”.

"What's better than two? 3-PEAT!"



Dave Roberts has ONE THING on his mind, courtesy of his good friend, Pat Riley. #WorldSeries #LetsGoDodgers pic.twitter.com/5tV25k1Vhb — SportsNet LA (@SportsNetLA) November 3, 2025

Los Dodgers regresaron a casa la noche del domingo procedentes de Toronto, donde el sábado vencieron a los Blue Jays 5-4 en un cardíaco juego 7 de la Serie Mundial, un partido en el que los campeones defensores mostraron mucho carácter para venir de atrás con algunas jugadas asombrosas y francamente milagrosas.

“Cada vez que salimos al campo nuestros jugadores se ven al espejo”, le dijo Roberts a los más de 50,000 fans que agotaron los boletos para el evento en una hora cuando salieron a la venta el domingo. “Y lo que ellos ven es a ustedes; nosotros vemos tenacidad, vemos pasión, vemos perseverancia… Les voy a decir algo ahora: a este grupo de hombres nadie les iba a negar traer a esta ciudad otro campeonato”.

La fiesta en Dodger Stadium comenzó con todos los integrantes de los Dodgers, liderados por Yoshinobu Yamamoto, caminando por una alfombra azul desde el jardín central hacia un escenario localizado en el diamante mientras sonaba la popular canción “Not Like Us” del rapero Kendrick Lamar.

Otro rapero legendario de Los Ángeles, Ice Cube, apareció en el campo manejando su auto azul convertible como lo hizo en el juego de apertura de este año para traer ese trofeo y ponerlo al lado del nuevo trofeo de campeones. “¡Back to back, baby!”, dijo el artista muy emocionado.

Yamamoto declara su amor por Los Ángeles

“Buenas tardes”, dijo en español Yoshinobu Yamamoto cuando le dieron el micrófono en el escenario, provocando aplausos adicionales de un público mayormente latino y que rindió ante el mayor héroe deportivo del momento.

Y luego el as del pitcheo habló en inglés con una frase que él mismo inmortalizó en una de sus playeras en semanas recientes: “Perder no es una opción… Lo hicimos juntos… Amo a los Dodgers… Amo a Los Ángeles”.

Directivos y jugadores hablaron brevemente para el público agradeciendo el apoyo de una fanticada que rebasó los 4 millones de espectadores en el viejo estadio durante la temporada. Pero la idea común fue de ir por otra corona en 2026, como lo había estabecido el manager Roberts.

“Tres veces nunca sonó más dulce”, dijo Mookie Betts, quien repitió su deseo de llenar su mano con anillos de Serie Mundial (ya tiene cuatro).

“El trabajo en 2024 se hizo. El trabajo en 2025 se hizo. El trabajo en 2026 empieza ahora”, advirtió Freddie Freeman.

“Estoy muy orgulloso de este equipo. Ustedes han sido grandiosos como fans”, dijo en su turno Shohei Ohtani. “Estoy listo para buscar otro anillo”.

Miguel Rojas festeja el cumpleaños de Roki Sasaki con reguetón

“Ustedes se merecen esto”, les dijo a los fans un aclamado Miguel Rojas, el inesperado héroe de los juegos 6 y sobre todo el 7. “Pero no es por mí, es por todos estos hombres detrás de mí”.

El venezolano aprovechó para desearle feliz cumpleaños al japonés Roki Sasaki, quien este 3 de noviembre cumplió 24 años, y pidió una canción para el lanzador, pero no el tradicional Happy Birthday, sino la canción con la que Sasaki sale ahora al campo, el “Báilalo Rocky” de reguetón cuya idea fue de Rojas.

The hero of Game 7 of the #WorldSeries – Miguel Rojas makes sure that EVERYBODY at Chavez Ravine wishes Roki Sasaki a happy birthday! #LetsGoDodgers pic.twitter.com/UU2QBELzCE — SportsNet LA (@SportsNetLA) November 3, 2025

Las emociones alcanzaron el grado máximo cuando Joe Davis, el cronista de los Dodgers y que casualmente narró a su equipo en la Serie Mundial como relator nacional de la cadena FOX, presentó una vez más a Clayton Kershaw, quien jugó su último partido el sábado.

“Le dije a Freddie queno quería llorar, pero no sé si eso va a ser el caso”, dijo un Kershaw muy conmovido, cuya familia luego subió al escenario para acompañarlo. “El año pasado les dije que iba a ser un Dodger por siempre. Pero ahora puedo decir que soy un campeón para siempre”, dijo el ahora expitcher.

