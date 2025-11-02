Miguel Rojas, el héroe de los Dodgers que mandó a los extra innings, comparte sus sensaciones tras el campeonato

Si bien los focos de los Dodgers en la Serie Mundial apuntaron a rostros estelares como Shohei Ohtani o Will Smith, el venezolano Miguel Rojas, desde su versatilidad y entrega silenciosa, tuvo un papel decisivo tanto en los playoffs como en el juego 7 de la Serie Mundial 2025.

Durante toda la postemporada, Rojas aportó lo que más valoran los equipos campeones: consistencia, defensa impecable y un temple de acero. En el campo interior fue un muro, y en el dugout, una referencia de equilibrio para sus compañeros. Aunque sus estadísticas ofensivas no acapararon titulares (la temporada regular lo cerró con .262 de promedio, 7 jonrones y 27 carreras impulsadas), cada imparable suyo llegó en un momento clave. Esa mezcla de oficio y oportunidad lo llevó a firmar una Serie Mundial inolvidable, coronada con un batazo histórico.

El clímax llegó en el Juego 7, cuando, con los Dodgers contra las cuerdas, Rojas conectó un cuadrangular que empató la pizarra y encendió la chispa de la remontada que culminó con el título en extra innings. Al finalizar el encuentro, visiblemente emocionado, el venezolano compartió sus emociones a los micrófonos de Fox Sports: “Llegó en el momento más importante de mi carrera, delante de la ciudad de Los Ángeles, no puedo describir las emociones que sentí, no solo en el partido. No habría podido hacerlo sin la confianza de mis compañeros y del técnico que creyó en mí”.

El impacto de sus palabras resumió la esencia de su trayectoria: esfuerzo, compromiso y gratitud. Rojas, que inició la temporada asumiendo un rol de veterano en un equipo lleno de jóvenes talentos y estrellas internacionales, terminó convertido en símbolo de constancia. Su guante salvó carreras a lo largo de la serie, y su liderazgo ayudó a mantener la calma en una batalla que se definió por detalles.

Tras levantar el trofeo, el pelotero no ocultó su orgullo: “Es una gran sensación, ganar la Serie Mundial en el séptimo partido. Los Dodgers han hecho tanto por el béisbol, la gente debería estar muy orgullosa de este equipo. Empezamos en Japón y terminamos en Canadá. Estamos ilusionados. Doblete por primera vez en 25 años, ¿qué les parece?”, sentenció con una sonrisa que reflejaba el cansancio y la gloria.

El campeonato no solo consagra a los Dodgers como una de las franquicias más sólidas de la última década, sino que también reivindica la figura de Miguel Rojas, el veterano que, sin buscar reflectores, se ganó un lugar en la historia. En el momento decisivo, cuando todo pendía de un swing, el venezolano se convirtió en el héroe inesperado.

La predicción de su esposa sobre el jonrón

En el hotel del equipo previo al séptimo juego de la Serie Mundial 2025, la esposa de Miguel Rojas, Mariana, le dio un beso de despedida y le dijo: “Vas a pegar un jonrón hoy”. El venezolano sonrió, un tanto incrédulo, pues llevaba días sin jugar y había estado alejado de la ofensiva: “¿Cómo voy a pegar un jonrón si ni siquiera estoy jugando?”, le respondió al pasar por el pasillo, contó después del triunfo el mánager de los Dodgers Dave Roberts.

Ese sencillo intercambio entre marido y esposa se convirtió en preludio de uno de los momentos más inolvidables del béisbol. Cuando Miguel se paró en el noveno inning, con el equipo al borde de la eliminación, la promesa de Mariana flotaba en el aire. Con su swing histórico, él empató el partido y encendió el festín del título para los Los Angeles Dodgers. Lo que comenzó como una apuesta de fe se transformó en una realidad que guio al bicampeonato a su equipo ante más de 50,000 aficionados.

