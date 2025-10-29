Vladimir Guerrero Jr. confía en que Alejandro Kirk pueda convertirse en el mejor catcher de las Grandes Ligas

En una noche donde los bates de los Toronto Blue Jays despertaron con fuerza, Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro Kirk se convirtieron en los protagonistas del triunfo 6-2 sobre los Los Angeles Dodgers, que igualó la Serie Mundial 2025 a dos victorias por bando. La dupla hispana no solo impulsó a su equipo, sino que también puso de manifiesto la química y el talento que hay en la organización canadiense, lo cual ratificó el dominicano cuando se le preguntó su opinión sobre su compañero mexicano.

“Uno de los mejores receptores que hay en Grandes Ligas. Obviamente, es una de las personas que siempre brinda la armonía y la alegría hacia sus compañeros y verlo de la manera en que él está jugando a mí no me impresiona, quizá a los que están afuera les impresione, pero lo conozco desde que firmó y sé que él tiene muy buen potencial para ser el mejor catcher de las Grandes Ligas”.

En el juego, el momento cumbre llegó en la tercera entrada, cuando Guerrero Jr. castigó un lanzamiento de Shohei Ohtani y envió la pelota por encima del muro del jardín izquierdo para un jonrón de dos carreras que cambió el curso del encuentro. El estallido del dominicano encendió el dugout de Toronto y marcó el tono de una noche que terminaría siendo azul y blanca.

Si Guerrero encendió la chispa, Alejandro Kirk fue el motor silencioso que mantuvo a los Blue Jays en marcha. El receptor mexicano guio magistralmente a Shane Bieber a lo largo de cinco entradas sólidas y, cuando llegó su turno al bate, respondió con un doble productor en el séptimo inning que amplió la ventaja y prácticamente selló el triunfo. Su temple detrás del plato y su aporte ofensivo fueron determinantes para contener a los Dodgers y encaminar la victoria.

Con la serie ahora empatada 2-2, los Blue Jays viajan al Juego 5 con renovada motivación y la ilusión intacta de llevarse a casa su primer campeonato en más de tres décadas. Y si algo dejó claro el duelo de este martes, es que el corazón y el alma de Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro Kirk, son los pilares hispanos de un Toronto que no se rinde.

Sigue leyendo:

– Alejandro Kirk habla del triunfo contra Dodgers y del gran trabajo de los pitchers de Blue Jays

– Dodgers desvelados caen ante Blue Jays 6-2 y la serie se empata

– “Este juego fue increíble”: Freddie Freeman tras ser de nuevo el héroe de los Dodgers en la Serie Mundial