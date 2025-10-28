“Este juego fue increíble”: Freddie Freeman tras ser de nuevo el héroe de los Dodgers en la Serie Mundial

Freddie Freeman nuevamente se convirtió en el héroe de los Dodgers al conseguir la carrera del triunfo en el juego 3 de la Serie Mundial, en un partido que tuvo 18 innings y que el veterano inicialista ha calificado como increíble.

“Este tardó un poco más, pero este juego fue increíble. No hay nada mejor que eso”, dijo Freeman tras conectar el cuadrangular con el cual le dio la victoria 6-5 a los Dodgers, dejando en el terreno a los Toronto Blue Jays tras un largo juego.

A moment worth waiting 18 innings for. #WorldSeries pic.twitter.com/gZudblJhWY — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 28, 2025

“No sabía si la había golpeado demasiado alto, pero afortunadamente salió”, detalló Freeman sobre el momento en que conectó el lanzamiento del zurdo Brendon Little, mediante el cual envió la pelota por encima de la pared del jardín central del Dodger Stadium y le dio la ventaja 2-1 al conjunto angelino en la Serie Mundial.

“Lo tenemos, lo tenemos”, explicó el estelar inicialista de los Dodgers, sobre la sensación que lo acompañaba al recorrer las almohadillas tras su batazo ganador. Freeman dio crédito a la labor del cuerpo de lanzadores relevistas del equipo, que mantuvo a raya la ofensiva de los Blue Jays por las últimas 11 entradas del partido, en el cual empataron la marca de más entradas disputadas en un juego de la Serie Mundial, el cual fue, curiosamente, en el mismo escenario: el Dodger Stadium, en el enfrentamiento que sostuvieron los Dodgers ante los Boston Red Sox en el clásico del año 2018.

“Nuestro bullpen estuvo absolutamente increíble”, reconoció el pelotero estelar.

Freddie Freeman se puso la capa de nuevo

Freeman, quien el pasado año disparó un grand slam que le dio la victoria a los Dodgers sobre los New York Yankees en el primer partido de la Serie Mundial, en la que terminó ganando al Jugador Más Valioso del Clásico de Otoño, dijo sentirse alegre de haber tenido nueva oportunidad de darle la victoria al conjunto angelino.

Once in a lifetime 'til Freddie says he wants it twice. #WorldSeries pic.twitter.com/GvyGCByV71 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 28, 2025

“Me alegro de haber podido tener la oportunidad nuevamente”, sostuvo Freeman, quien fue definido por el dirigente Dave Roberts, como el capitán que aglutina al equipo y lo guía con su ejemplo en el terreno de juego. El japonés Shohei Ohtani, quien, con su presentación perfecta, en la que se fue de 4-4 con el madero, con dos jonrones, con los que empató la marca del equipo con ocho cuadrangulares en una postemporada y recibió cinco bases, fue la otra estrella de la noche para los Dodgers.

Series Mundiales consecutivas de Freddie haciendo historia.#SerieMundial pic.twitter.com/gfeSfqst1I — Los Dodgers (@LosDodgers) October 28, 2025

*Con información de EFE.

