Serie Mundial 2025: ¿Cómo le ha ido a los Dodgers en casa ante los Blue Jays?”

Los Angeles Dodgers vuelven a casa para el Juego 3 de la Serie Mundial 2025 ante los Toronto Blue Jays, donde tendrán tres juegos.

De por vida en temporada regular, los Dodgers tienen marca positiva de nueve victorias y seis derrotas ante Toronto en el Dodger Stadium.

Este año, el equipo de Los Ángeles se enfrentó en casa en tres juegos ante Toronto y se llevó la serie 2-1 ante los Blue Jays.

Los Dodgers ganaron los dos primeros encuentros 5-1 y 9-1 mientras que los Azulejos se llevaron el último por marcador 5-4.

Dodgers tienen experiencia ante Max Scherzer

Los Dodgers ganaron el primer duelo de la serie en 2025 ante Max Scherzer, quien será el abridor del Juego 3 de la Serie Mundial.

En ese encuentro, Scherzer lanzó 6.0 innings, permitió 2 carreras, dio 3 boletos y ponchó a 5 bateadores.

En ese encuentro, Ohtani conectó un doble y Mookie Betts pegó un jonrón, ambos batazos ante el experimentado lanzador de 41 años.

“Obviamente, con la edad, no tienes lo mismo. Sé que no tienen la misma confianza en él como solían tener. Pero, hombre, sigue siendo un gran competidor. Va a ser una prueba difícil para nosotros de todos modos porque quiere ganarnos con muchas ganas”, expresó Dave Roberts sobre el abridor de los Blue Jays.

Tyler Glasnow también conoce la ofensiva de Toronto

Tyler Glasnow se enfrentó a Toronto en el último juego de esa serie de tres juegos, el pasado 10 de septiembre.

Glasnow terminó con 5.2 entradas, 2 carreras limpias, 4 hits recibidos, 4 boletos y 8 ponches con 86 pitcheos.

Los Dodgers perdieron ese juego luego de que Blake Treinen permitió dos carreras en la novena entrada y Alex Vesia recibió un jonrón.

Glasnow tiene un récord de 1-4 con una efectividad de 5.82 y 68 ponches en 11 apariciones contra los Blue Jays en su carrera.

Su única victoria contra Toronto fue en abril de 2024 con 6.0 innings de 1 carrera en el Rogers Centre de Canadá.

