Alejandro Kirk habla del triunfo contra Dodgers y del gran trabajo de los pitchers de Blue Jays

Los Toronto Blue Jays se levantaron con fuerza tras su agotadora derrota en 18 entradas la noche anterior y vencieron el martes 6-2 a los Los Angeles Dodgers en el Juego 4 de la Serie Mundial 2025, disputado ante un lleno total en el Dodger Stadium.

Sin embargo, los Dodgers no fueron los únicos que cargaron con el cansancio de la maratónica jornada del juego 3, tal y como lo narró el catcher mexicano Alejandro Kirk, quien a pesar de levantarse un poco más tarde de lo normal, llegó mentalizado para ganar.

“Nos levantamos un poquito tarde, pero trato de no cambiar mucho mi rutina y venir al terreno de juego con las mismas ganas de jugar. Es cansado, pero es la Serie Mundial, hay que venir aquí a dejar todo, ya no hay mañana”, explicó a La Opinión.

El encuentro comenzó con un ambiente eléctrico y con Shohei Ohtani en la lomita por los Dodgers, apenas con dos días de descanso tras su heroica actuación anterior. Al principio, Los Ángeles tomó ventaja gracias a un doble productor de Mookie Betts en la segunda entrada, pero el dominio de Ohtani no duró demasiado. En el tercer episodio, Vladimir Guerrero Jr. conectó un monumental jonrón de dos carreras por el jardín izquierdo, encendiendo la ofensiva canadiense.

NOBODY in team HISTORY has more Postseason homers than Vladimir Guerrero Jr. 💥 #PLAKATA pic.twitter.com/5OTq3qtO1E — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 29, 2025

Sobre este momento, que fue un parteaguas en el juego, el mexicano no se mostró sorprendido, ya que su equipo está acostumbrado a remar contra la corriente.

“Creo que eso es lo que hacemos, venimos de atrás, lo hemos hecho toda la temporada. Si ellos anotan primero, confiamos mucho en el equipo y en el line up que tenemos”, aseguró.

Luego de ese batazo Toronto tomó el control del juego. El abridor Shane Bieber mantuvo en silencio a la alineación angelina durante cinco entradas sólidas, limitando los contactos fuertes y mostrando un control impecable de su slider. Cada vez que los Dodgers parecían despertar, la defensa de los Blue Jays respondió, destacando una brillante jugada de Bo Bichette en el cuarto inning que frustró una posible remontada.

La diferencia definitiva llegó en la parte alta del séptimo episodio. Con el bullpen de los Dodgers ya exigido, Toronto desató un ataque de cuatro carreras, impulsado por dobles consecutivos de Daulton Varsho y el propio Alejandro Kirk. Ese rally silenció al público local y dejó sin margen de reacción a Los Ángeles, que no volvió a generar peligro serio hasta el cierre del noveno.

Ohtani, la estrella de los Dodgers, fue contenido perfectamente por los pitchers de Toronto, el japonés terminó sin hits en tres turnos con dos ponches y ese mérito es de Kirk y los lanzadores, a los cuales el pelotero azteca elogió.

“Yo creo que estaba haciendo muy buen trabajo. Siempre lo he dicho, han hecho un buen trabajo toda la temporada, están haciendo el plan como debe ser y gracias a Dios no se embasó y yo creo que ejecutaron muy bien el plan”, concluyó.

Con la victoria de Toronto, la serie se igualó 2-2, asegurando que la definición por el título regrese a Toronto, sin importar lo que ocurra en el Juego 5.

Sigue leyendo:

– Dodgers desvelados caen ante Blue Jays 6-2 y la serie se empata

– “Este juego fue increíble”: Freddie Freeman tras ser de nuevo el héroe de los Dodgers en la Serie Mundial

– Shohei Ohtani y su ritmo demoledor con los Dodgers en los Playoffs 2025