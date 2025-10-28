Shohei Ohtani y su ritmo demoledor con los Dodgers en los Playoffs 2025

El tercer juego de la Serie Mundial finalizó con una tensa victoria de Los Angeles Dodgers 5-6 sobre Toronto Blue Jays en unas eternas 18 entradas. Shohei Ohtani volvió a tener una actuación brillante, cuando lo dejaron batear, en una noche perfecta de 4-4. La estrella japonesa sigue cosechando récords en los Playoffs de 2025.

Hasta ahora, Shohei Ohtani ha conseguido ocho registros resaltantes en la Postemporada 2025. Cada juego de Los Angeles Dodgers representa una oportunidad para que Ohtani imponga un nuevo registro en la Major League Baseball.

Récords de Shohei Ohtani

Los jonrones han sido un sello registrado para Shohei Ohtani en los Playoffs. El pelotero japonés se convirtió en el primer jugador en alcanzar tres juegos con múltiples batazos de vuelta completa (2 jonrones en el juego 1 de la Serie de Comodín vs. Cincinnati Reds; 3 jonrones en el juego 4 de la Serie de Cameonato vs. Milwaukee Brewers y 2 jonrones en eñ juego 3 de la Serie Mundial vs. Toronto Blue Jays).

Shohei Ohtani también alcanzó un récord de jonrones en Postemporada para los Dodgers. “Showtime” igualó el registro de Corey Seager en 2020 (8). Ohtani le conectó 2 jonrones a los Reds, 3 jonrones a los Brewers y hasta ahora le ha conectado 3 batazos de vuelta completa a los Blue Jays. El récord absoluto es de Randy Arozarena con 10.

Cada vez es más complejo hacer out a “Showtime”. La estrella de los Dodgers se convirtió en el primer jugador con varios juegos de 12 o más bases alcanzadas en una sola Postemporada. En el juego 4 de la NLCS, Ohtani bateó 3 jonrones y en el tercer juego de la Serie Mundial consiguió 2 jonrones y 2 dobles. Solo Babe Ruth tiene un registro similar en Postemporada, pero no en la misma campaña.

En esta lista no se puede dejar de mencionar la maravillosa actuación de Shohei Ohtani en el juego 4 de la NLCS vs Milwaukee Brewers. Con 3 jonrones y 10 ponches en 6.0 IP, el pelotero japonés consiguió una de las actuaciones bidireccionales más efectivas de la historia. Calificada como la mejor de todos los tiempos.

Finalmente, el juego 3 de la Serie Mundial estuvo llena de registros históricos. Shohei Ohtani se convirtió en el pelotero más embasado en un juego de Postemporada (9 producto de 2 jonrones, 2 dobles y 5 base por bolas). Además, “Showtime” recibió la cantidad más alta de boletos intencionales en un juego de Postemporada (4); estableció un récord para los Dodgers de mayor bases alcanzadas en un juego de Serie Mundial (12) e igualó el registro de Frank Isbell de la Serie Mundial de 1906 con más extrabases (4).

