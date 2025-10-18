CC Sabathia elogia a Shohei Ohtani y duda sobre el futuro de los Yankees

El talento de Shohei Ohtani sigue dejando sin palabras a las leyendas del béisbol. CC Sabathia, miembro del Salón de la Fama y exfigura de los New York Yankees, aseguró que el japonés es “el mejor jugador del planeta”, destacando su dominio tanto como lanzador como bateador. El exlanzador habló sobre la estrella de los Dodgers y también analizó la situación actual de las franquicias neoyorquinas.

Durante una entrevista con Rich Kleiman, Sabathia no ocultó su admiración por Ohtani, quien atraviesa su segunda temporada con los Dodgers tras consagrarse campeón de la Serie Mundial en 2024. “Está tirando lumbre desde la lomita y luego sale a batear como si fuera un slugger nato”, dijo, maravillado por la versatilidad del japonés.

El excampeón con los Yankees afirmó que el espectáculo que ofrece Ohtani no se veía “desde los tiempos de Babe Ruth”, una comparación que refleja el impacto histórico del jugador. En la temporada 2025, Ohtani registró un promedio de bateo de .282, con 172 hits, 55 jonrones, 102 carreras impulsadas, 146 anotadas y 20 bases robadas. Números que consolidan su estatus de superestrella absoluta.

Entre elogios y advertencias: Sabathia analiza el presente de Yankees y Mets

El tres veces MVP también fue comparado con Aaron Judge, capitán y figura de los Yankees. Aunque Sabathia elogió su poder ofensivo, fue claro al señalar una diferencia: “Judge es increíble, pero Ohtani está en su propia liga”.

Sin embargo, más allá de los halagos, el exlanzador aprovechó la entrevista para cuestionar el rumbo de los Yankees. Consideró que el equipo podría tener dificultades para recuperarse de la última temporada. “Va a ser difícil para los Yankees levantarse después de lo que pasaron. Cuanto más lejos llegas en los playoffs, más complicado es reiniciar y prepararte para el siguiente año”, expresó.

En contraste, Sabathia ve a los Mets mejor posicionados para competir por un título en 2026. “Tienen el pitcheo, tienen a los jóvenes, y esas tres estrellas —Soto, Lindor y Nimmo— van a responder”, comentó. También insistió en la necesidad de reforzar la rotación con lanzadores veteranos que orienten a los jóvenes Jonah Tong, Nolan McLean y Brandon Sproat.

“La estructura está puesta para que los Mets sean buenos si ajustan el pitcheo”, concluyó Sabathia. Palabras que, más allá del análisis deportivo, reflejan una realidad: mientras Shohei Ohtani sigue escribiendo su leyenda, los Yankees enfrentan una encrucijada en busca de su identidad.



