Shohei Ohtani niega que baja en ofensiva en postemporada sea por lanzar

Shohei Ohtani no ha tenido una gran postemporada a lo ofensiva con apenas cinco hits en 34 turnos. En los últimos 25 turnos, el japonés solo ha conectado dos hits y rompió racha de 15 turnos sin hit este martes ante Milwaukee.

Ohtani habló en conferencia de prensa sobre su slump y no lo atribuyó a que ahora también está como lanzador en la rotación de los Dodgers de Los Ángeles.

“No creo necesariamente que el pitcheo haya afectado mi rendimiento como bateador”, dijo Ohtani a través de su intérprete.

“En cuanto al pitcheo, siempre que controle lo que puedo controlar, me siento bastante bien obteniendo resultados. En cuanto al bateo, la postura, la mecánica, es algo que hago; es un trabajo en constante progreso. No lo creo necesariamente. Es difícil decirlo”.

Específicamente, Ohtani no ha tenido éxito ante lanzadores zurdos en la postemporada. Durante la serie contra los Phillies enfrentó a tres de los mejores pitchers zurdos, mientras que Milwaukee ha aplicado un método similar.

De las 40 apariciones al plato de Ohtani en estos playoffs, 22 han sido contra zurdos. Se ha embasado sólo tres veces contra ellos.

“Creo que estratégicamente tiene sentido que me pongan muchos lanzadores zurdos”, dijo Ohtani. “Estoy realmente concentrado en conseguir turnos al bat de mejor calidad. Creo que, en ese sentido, es en lo que siempre estaré trabajando”, detalló.

Dave Roberts ve positivos los turnos de Shohei Ohtani

Dave Roberts, manager de los Dodgers, destacó como fantásticos los turnos de Shohei Ohtani en postemporada, a pesar de los resultados.

“Creo que está controlando la zona de strike, sigue siendo agresivo frente a los pitcheos”, dijo Roberts. “Hubo una línea de out al jardín derecho y tres bases por bolas. Hubo un hit en una oportunidad de anotar una carrera. Esos son puntos positivos para mí”.

Este martes conectó un importante hit con hombres en base para ampliar la pizarra 4-1 a favor de Milwaukee.

La Serie de Campeonato se reanuda este jueves en el Dodger Stadium en el que los Brewers buscarán revivir y Los Ángeles ponerse a uno de la Serie Mundial.

Sigue leyendo:

– El mexicano Alejandro Kirk hunde a Mariners con jonrón y Toronto despierta

– Alejandro Kirk quedó como finalista al Guante de Oro en Grandes Ligas

– Dodgers y Marineros logran registro histórico en Serie de Campeonato de hace 55 años