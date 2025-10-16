El mexicano Alejandro Kirk hunde a Mariners con jonrón y Toronto despierta

Luego de haber perdido los primeros dos juegos de la serie en su propio estadio, los Blue Jays rápidamente se fueron abajo por dos carreras este miércoles ante los Mariners.

Pero el equipo de Toronto despertó poco más tarde en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, incluyendo cinco jonrones bateados en el partido para terminar apaleando a Seattle 13-4 y meterse de lleno en la pelea.

El vencedor de la serie por el banderín del Joven Circuito se enfrentará en la Serie Mundial al que gane entre Dodgers y Brewers.

Alejandro Kirk 3-run homer makes it a dozen runs for the @BlueJays!



📺: FS1 pic.twitter.com/g7Jk7cTGcz — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 16, 2025

Lluvia de batazos de Toronto tras inicio adverso

Entre esos cañonazos del equipo canadiense destacó uno del mexicano Alejandro Kirk, el catcher, quien produjo tres anotaciones con su batazo en la sexta entrada para básicamente descabellar al equipo de casa al poner la pizarra 12-2.

Toronto solo había anotado cuatro carreras en los dos primeros juegos de la serie, derrotas de 3-1 y 10-3. Y luego en el primer inning del juego 3 Julio Rodríguez se voló la barda con un corredor a bordo para de inmediato convertir el estadio de los Marineros en un volcán en erupción. Seattle nunca ha llegado a la Serie Mundial.

Los Blue Jays, por su parte, están tratando de avanzar al Clásico de Octubre por primera vez desde 1993, cuando ganaron su segundo campeonato consecutivo.

Tras el batazo del dominicano Rodríguez que hizo sentir bien a Seattle, se vino una lluvia de batazos de los Azulejos, empezando por el venezolano Andrés Giménez, quien empató el juego a 2 en la tercera entrada con su primer jonrón en meses. Y en ese mismo inning, el equipo visitante agregó tres carreras.

VLADIMIR GUERRERO JR. WITH A BLAST OF HIS OWN! #ALCS pic.twitter.com/cSLgLywe1V — MLB (@MLB) October 16, 2025

Noche de ocho jonrones en el T-Mobile Park

George Springer bateó jonrón en la cuarta entrada, Vladimir Guerrero Jr. -quien tuvo una noche perfecta de 4-4 al bate- pegó el suyo en la quinta y Kirk siguió en la sexta con dos hombres a bordo. El pequeño pero poderoso jugador originario de Tijuana se ha convertido en uno de los mejores bateadores de su equipo, además de ser finalista para el Guante de Oro por su calidad defensiva. Addison Barger cerró la cuenta con cuadrangular en la novena.

En un estadio donde normalmente no vuela mucho la pelota, fueron un total de ocho bombazos en el partido, pues el cubano-mexicano Randy Arozarena y el campeón jonronero de la Gran Carpa en 2025, Cal Raleigh, conectaron por Seattle.

Shane Bieber fue el pitcher vencedor con labor de 6 innings y 2 carreras limpias, mientras que George Kirby fue el derrotado tras aceptar 8 anotaciones.

La serie continuará este jueves en el T-Mobile Park de Seattle con el juego 4. Los Blue Jays ya despertaron y esta serie podría ser muy distinta a partir de ahora. Toronto ya rebasó las 50 carreras en esta postemporada en siete partidos.

Sigue leyendo:

– El mexicano Alejandro Kirk es finalista al Guante de Oro por su excelencia como catcher

– Yoshinobu Yamamoto asfixia a los Brewers con juego completo y Dodgers luce imparable

– El inicio de las Series de Campeonato fue para los equipos visitantes, una rareza histórica