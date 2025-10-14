Dodgers dominantes están a dos triunfos de la Serie Mundial

Los Brewers, el equipo que más juegos ganó en la temporada regular, están descubriendo que estos Dodgers son un reto muy distinto ya en el mes de octubre. Los campeones reinantes de la Gran Carpa han sofocado a Milwaukee.

Yoshinobu Yamamoto lanzó un juego completo de 3 hits tras recibir jonrón al primer lanzamiento y la ofensiva de Los Ángeles respondió pronto en respaldo del japonés para un triunfo de 5-1 la noche del martes, poniéndose 2-0 en la serie por el título de la Liga Nacional, ambos juegos como visitantes.

Los campeones reinantes del mejor béisbol del mundo, que habían ganado el primer juego con una actuación magistral del pitcher Blake Snell, se encuentran a la mitad del camino para regresar a la Serie Mundial. El juego 3 de la serie al mejor de siete está programado para el jueves en Los Ángeles, igual que el 4 y 5 (este último si fuera necesario).

Fue el primer juego completo de Yamamoto en las Ligas Mayores y el primero para un pitcher de los Dodgers en playoffs desde 2004.

Chourio madruga a Yamamoto, pero Dodgers responde

Los Brewers se fueron arriba al primer lanzamiento del abridor Yoshinobu Yamamoto cuando el venezolano Jackson Chourio madrugó al as al conectar una bola rápida por el centro del plato para enviar la pelota sobre la barda del jardín derecho.

Pero el gusto no les duró casi nada a los aficionados de Milwaukee porque enseguida, en la parte alta del segundo episodio, Teoscar Hernández enganchó un lanzamiento bajo del abridor Freddy Peralta y lo puso detrás de la barda del jardín izquierdo para empatar el partido.

Para el valioso toletero dominicano fue el cuarto cuadrangular y su décima carrera remolcada en estos playoffs, repitiendo el enorme éxito que tuvo hace un año, el cual convenció a la gerencia de los Dodgers de firmarlo de vuelta.

Poco después, Enrique Hernández bateó sencillo con dos outs en la pizarra y anotó en el doble del cubano Andy Pages por la raya del derecho para el 2-1 de Los Ángeles.

Muncy y Ohtani despiertan para aumentar la ventaja

En la sexta entrada, Max Muncy se voló la barda del central para poner el 3-1 y deshacerse del dominicano Peralta, quien lanzó bien. Fue el primer jonrón y la primera carrera producida para Muncy en los playoffs.

Max Muncy doubles the Dodgers lead with a home run! #NLCS pic.twitter.com/6bpcAieN46 — MLB (@MLB) October 15, 2025

Los Dodgers aumentaron su delantera en la séptima jugando un poco de pelota pequeña. Kiké Hernández abrió con doble por el central para seguir sumando imparables en octubre. Tras un toque de sacrificio de Pages, Ohtani salió de su mala racha al batear rola de hit al derecho ante el zurdo Aaron Ashby para un marcador de 4-1.

El lineup de los Dodgers hizo un excelente trabajo en la caja de bateo en este partido, tal vez uno de sus mejores de la postemporada en cuanto a disciplina y buenos swings en cuentas de dos strikes. Y jugando así la ventaja siguió aumentando en la octava entrada, cuando pusieron corredores en posición anotadora con un out para que Tommy Edman hiciera el 5-1 con sencillo que remolcó a Will Smith contra el relevista Tobias Myers.

Aunque Ohtani se ponchó con las bases llenas, el déficit se hizo demasiado grande para el conjunto que lideró MLB en triunfos este año. Los Dodgers, de hecho, desperdiciaron al dejar las bases llenas sin out en la octava etrada.

Milwaukee comió de la mano de Yamamoto

Mientras los Dodgers fueron agregando anotaciones, Yoshinobu Yamamoto se repuso de su difícil salida anterior contra Philadelphia y volvió a ser el pitcher dominante de la temporada. El derecho, tras el jonrón de Chourio para abrir el juego, diseminó solo dos hits en 8 entradas, con 1 base y 6 ponches.

El derecho japonés completó la octava entrada con una buena jugada defensiva del segunda base Tommy Edman para el tercer out de la octava. Y como llevaba 97 lanzamientos (70 de ellos strikes), su manager Dave Roberts lo dejó para el noveno inning, el cual retiró en orden, finalizando con un ponche a Andrew Vaughn con su lanzamiento 111 de la noche.

De tal forma que entre Snell y Yamamoto, los abridores de los Dodgers en lo que va de la serie, se combinaron para 17 innings en la loma con tan solo 4 hits permitidos, 17 ponches y 1 base por bolas. Más dominante, imposible.

Noticia en desarrollo.