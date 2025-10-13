Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato con un gran Blake Snell

Blake Snell les está dando a los Dodgers exactamente lo que ellos esperaban del lanzador cuando lo firmaron como agente libre con un megacontrato de $182 millones de dólares. El zurdo está convertido en el brazo más dominante en los playoffs de las Grandes Ligas y la noche del lunes en Milwaukee lo volvió a demostrar.

En el inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Snell lanzó 8 innings en blanco con solo un hit, Freddie Freeman bateó jonrón y el bullpen de los Dodgers escapó a una amenaza con las bases llenas en la novena entrada para ganar 2-1 sobre los Brewers.

Al igual que lo hicieron en la Serie Divisional cuando ganaron el primer juego en Philadelphia, los Dodgers dieron un primer golpe de autoridad. Los Brewers fueron el mejor equipo de la temporada regular, pero Snell los hizo ver inofensivos, incluyendo 10 ponches en 8 innings.

Blake Snell, pitcher abridor de los Dodgers, lanzó una verdadera joya en el inicio de la Serie de Campeonato en Milwaukee, incluyendo 10 bateadores ponchados. Crédito: Brynn Anderson | AP

Blake Snell estuvo imbateable en Milwaukee

Snell (3-0 en estos playoffs) lanzó con maestría de principio a fin. El único hit que recibió fue un sencillo de Caleb Durbin en la tercera entrada, a quien luego atrapó fuera de la base. Los Brewers simplemente no pudieron descifrar al experimentado zurdo, quien no dio una sola base por bolas y que fue especialmente efectivo con su cambio de velocidad.

Pero Roki Sasaki, el novato japonés que ha sido la revelación de los Dodgers en estos playoffs, se metió en problemas en el cierre del noveno inning cuando tenía ventaja de 2-0. Milwaukee le anotó una carrera y más tarde llenó las bases peligrosamente en contra de Blake Treinen, sin embargo, el experimentado relevista ponchó a Brice Turang para preservar la ventaja y poner la serie al mejor de siete 1-0 en favor de los campeones reinante de MLB.

El juego se convirtió en un tremendo duelo de pitcheo. En la sexta entrada despertó el bate de Freddie Freeman, héroe de la Serie Mundial pero que en esta postemporada no había bateado cuadrangular ni producido carrera. Freeman conectó en contra de Chad Patrick, tercer lanzador de los Brewers, y envió la pelota sobre la barda del jardín derecho-central para el 1-0.

MAN I LOVE FREDDIE. pic.twitter.com/U0IpFAkX1G — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 14, 2025

Carrera de caballito de oro y reacción cervecera

Los Dodgers anotaron una carrera de oro en la apertura de la novena entrada cuando Mookie Betts recibió pasaporte con las bases llenas para impulsar a Max Muncy en contra Abner Uribe, el cerrador dominicano de Milwaukee. Esto después de que el equipo de casa había decidido caminar intencionalmente a Shohei Ohtani con la primera base desocupada.

Eso mismo sucedió en el decisivo juego 4 de la Serie Divisional entre Los Ángeles y Philadelphia, cuando los Dodgers empataron el marcador al hacerle pagar a la oposición haber optado por enfrentar a Betts en lugar de Ohtani.

Sasaki venía de lanzar tres innings perfectos contra los Phillies en su anterior actuación, pero esta vez batalló para meter su slider en la zona de strike. Tras sacar el primer out, dio una base por bolas y permitió doble a Jake Bauers.

Un profundo elevado de sacrificio de Jackson Chourio al central impulsó la primera carrera de Milwaukee. Luego dio otra base por bolas, a Christian Yelich, y el manager Dave Roberts decidió hacer el cambio de pitcher.

The Brewers were THIS close to tying that game on a HBP 🤯 pic.twitter.com/Usee2Eb7BK — MLB (@MLB) October 14, 2025

Treinen llenó las almohadillas al caminar a William Contreras, pero el pitcher derecho vino de atrás en la cuenta para ponchar tirándole a Turang un lanzamiento después de que estuvo a punto de pegarle en una pierna, lo que hubiese forzado la carrera del empate.

De posible grand slam a doble matanza

Una jugada inusual ocurrió en el cuarto inning cuando los Dodgers llenaron las bases con un out y amenazaban con despegarse en la pizarra. Max Muncy conectó un batazo por el central que amenazaba con irse del otrol lado. El jardinero Sal Frelick saltó contra la barda, pero no pudo quedarse con la pelota, la cual pegó en su guante y luego contra el muro, antes de ser atrapada por el propio jugador. La pelota quedó viva.

Sin embargo, el corredor en la tercera base, Teoscar Hernández, tardó en correr por tener que esperar a ver si la jugada había sido out, y por ello fue puesto fuera en home en out forzado. Luego, el receptor Contreras corrió a la tercera base para poner out a otro corredor ante la confusión de los jugadores visitantes.

Shohei Ohtani recibió tres bases por bolas en el partido, dos intencionales, pero no tuvo hit en dos turnos y ahora batea .138 en los playoffs. Ohtani, Betts y Hernández se combinaron para 0 de 9 el lunes.

En el juego 2 este martes (5:08 pm PT) están anunciados Yoshinobu Yamamoto por Los Ángeles y Freddy Peralta por Milwaukee.

