Padres de San Diego se queda sin mánager: Mike Shildt anuncia su retiro

Los Padres de San Diego se quedan sin mánager. Mike Shildt anunció su retiro del béisbol profesional después de dos temporadas al frente del equipo californiano.

La noticia fue confirmada este lunes por el equipo y por el propio Shildt, quien compartió una carta con el diario San Diego Union-Tribune explicando su decisión.

“El desgaste de la temporada de béisbol ha tenido un impacto severo en mí mental, física y emocionalmente”, escribió el estratega de 57 años. “Aunque siempre se ha tratado de servir a los demás, es hora de que me cuide a mí mismo y me retire en mis propios términos”.

Padres manager Mike Shildt announces his retirement. pic.twitter.com/xUcEOhlqRh — MLB (@MLB) October 13, 2025

El camino de Mike Shildt con los Padres

Durante su gestión, Shildt registró una marca de 183 victorias y 141 derrotas, guiando a los Padres a dos apariciones consecutivas en postemporada.

En la campaña más reciente, San Diego alcanzó las 90 victorias, finalizó segundo en la División Oeste de la Liga Nacional y fue eliminado por los Cachorros de Chicago en una tensa serie de comodines que se definió al máximo de tres juegos.

El gerente general de los Padres, A.J. Preller, reconoció el legado de Shildt en la organización:

“Su dedicación y pasión por el juego de béisbol dejarán un impacto en nuestra organización, y le deseamos lo mejor en su próximo capítulo”.

Preller adelantó que el club iniciará de inmediato la búsqueda de un nuevo mánager, el quinto desde que asumió la gerencia en 2014.

Shildt asumió el mando de los Padres en noviembre de 2023, luego de la salida de Bob Melvin rumbo a los Gigantes de San Francisco.

Con la renuncia de Shildt, los Padres de San Diego se convierten en el octavo equipo con vacante de mánager en las Grandes Ligas y el noveno en cambiar de dirigente durante esta temporada baja.

Entre los equipos que aún buscan entrenador figuran:

Angelinos de Los Ángeles



Bravos de Atlanta



Orioles de Baltimore



Mellizos de Minnesota



Gigantes de San Francisco



Nacionales de Washington



Rockies de Colorado



Padres de San Diego



Desde que Preller despidió a Bud Black en 2015, los Padres han tenido ocho dirigentes distintos, mientras que sus rivales directos, los Dodgers de Los Ángeles, han mantenido la estabilidad con Dave Roberts al mando desde ese mismo año.

Sigue leyendo:

– Fallece Santos Alomar, exjugador boricua de Angels, Mets y Yankees, entre otros equipos de Grandes Ligas

– Andrés Muñoz hace historia para un mexicano en Serie de Campeonato de MLB

– Milwaukee Brewers avanzan a la Serie de Campeonato: reciben a los Dodgers el lunes