Milwaukee Brewers avanzan a la Serie de Campeonato: reciben a los Dodgers el lunes

Los Milwaukee Brewers, acostumbrados a sufrir en postemporada, finalmente lograron romper su maldición de octubre. Tras cinco eliminaciones consecutivas en su primera ronda desde 2019, el equipo de Wisconsin avanzó a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) al vencer 3-1 a los Chicago Cubs en el decisivo Juego 5 de la Serie Divisional, disputado este sábado en el American Family Field.

William Contreras, Andrew Vaughn y Brice Turang conectaron los jonrones decisivos que marcaron la diferencia en un duelo cargado de tensión. Cinco lanzadores se combinaron para completar los 27 outs y asegurar una victoria que no solo cortó la racha de seis series perdidas, sino que también tuvo un sabor especial por eliminar al acérrimo rival y a su exmánager, Craig Counsell.

“Estoy realmente feliz por los muchachos. Son un grupo increíble”, dijo el mánager Pat Murphy. “Muchos no creyeron en ellos al principio, pero siguieron siendo implacables. Puedes llamarlos los ‘Average Joes’, pero para mí son los ‘Above Average Joes’”.

Un triunfo que vale más que una serie

El triunfo no solo significó avanzar en los playoffs, sino también un desahogo emocional para la franquicia y sus aficionados. Milwaukee había caído en casa en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de 2018 ante los Dodgers, justamente el rival al que enfrentará nuevamente a partir del lunes en el Juego 1 de la NLCS.

“Este lugar es increíble. La multitud estuvo eléctrica”, declaró Vaughn. “Lo hicimos por ellos, por los muchachos. Fue algo especial”.

La serie frente a los Cubs tuvo todos los ingredientes: los Brewers tomaron ventaja 2-0 con contundencia en Milwaukee, los de Chicago respondieron al empatar en Wrigley Field, y el quinto encuentro se definió ante más de 42.000 fanáticos que convirtieron el estadio en una caldera.

Trevor Megill, Jacob Misiorowski, Aaron Ashby, Chad Patrick y Abner Uribe se combinaron para limitar a los Cubs a solo cuatro hits. Uribe consiguió su primer salvamento de más de una entrada en su carrera, consolidando una actuación colectiva que reflejó el carácter del equipo.

“Ha pasado un tiempo. Teníamos que superar ese obstáculo”, expresó Christian Yelich. “Tuvimos grandes equipos, pero no podíamos avanzar. Estoy orgulloso de los muchachos por mantenerse firmes. Ahora vamos contra un gran equipo como los Dodgers, así que debemos seguir igual”.

La victoria fue doblemente dulce para los aficionados de Milwaukee: eliminaron a su rival más odiado y dejaron fuera a Counsell, quien dirigió a los Brewers durante años antes de marcharse a los Cubs. “Estoy decepcionado, triste”, reconoció el estratega. “Este equipo hizo mucho para honrar el uniforme de los Cubs”.

Ahora, los Brewers buscarán prolongar su sueño y alcanzar su primera Serie Mundial desde 1982. El desafío no será fácil: enfrente estarán los campeones defensores, los Dodgers de Los Ángeles. Pero, como demostró Milwaukee el sábado, ya no hay fantasmas imposibles de vencer en octubre.



