Dodgers pierden a Tanner Scott por casi toda la postemporada

Los Dodgers anunciaron que Tanner Scott no estará por el resto de la Serie Divisional ante los Phillies y podría llegar a la Serie Mundial, si Los Ángeles logra llegar.

Dave Roberts, manager del equipo, informó que Scott está lidiando con un absceso en la parte inferior del cuerpo, que lo sacará al menos por gran parte de la postemporada.

El lanzador derecho Justin Wrobleski sustituirá a Scott y estará disponible en el roster de los Dodgers para el Juego 4 de este jueves frente a los Phillies en el Dodger Stadium.

La lesión provocó que Scott se perdiera la derrota de los Dodgers por 8-2 en el Juego 3 el miércoles, y su ausencia fue

El relevista zurdo de los Dodgers no llegó a lanzar ningún inning durante los primeros cinco juegos que ha tenido el equipo.

Tras firmar un contrato de cuatro años y $72 millones para unirse a los Dodgers la pasada temporada baja, Scott demostró ser poco fiable como cerrador de facto del equipo, registrando una efectividad de 4.74 y 10 salvamentos desperdiciados, la peor marca de la MLB. Los Dodgers utilizaron cuatro relevistas en el tercer juego.

Además de Scott, los otros que no lanzaron fueron Roki Sasaki, Alex Vesia y Emmet Sheehan, quienes se han convertido en los lanzadores más confiables del equipo en esta postemporada.

El equipo logró reservar a ese trío para el cuarto juego, otra oportunidad para que Los Ángeles se asegurara el título en casa.

Tyler Glasnow subirá a la lomita por los Dodgers en el Juego 4

Los Dodgers necesitan una victoria más para asegurar el pase a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Glasnow será el encargado de abrir el juego y Cristopher Sánchez será el pitcher por los Phillies de Philadelphia.

El pitcher de los Dodgers lanzó en el Juego 1 como relevista por espacio de 1.2 innings sin permitir carrera, 2 boletos, 2 hits recibidos y 2 ponches.

