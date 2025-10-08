Dodgers buscará romper un récord histórico de playoffs en casa ante Phillies

Los Angeles Dodgers está a una victoria de la Serie de Campeonato y este miércoles pueden lograr un récord histórico en la historia de la postemporada.

El equipo tiene una racha de 13 juegos consecutivos anotando cuatro carreras o más en playoffs. Esta es la racha más larga empatada con la franquicia de los Orioles de Baltimore (1970-1971).

La cadena de juegos anotando 13 carreras de los Dodgers comenzó en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2024 ante los Mets de Nueva York.

Los Dodgers han demostrado tener una buena ofensiva y capaz de producir carrera en postemporada.

Contra los Cincinnati Reds anotaron 18 carreras en dos juegos y ante los Phillies suman victorias 5-3 y 4-3.

Este miércoles tendrán la oportunidad de establecer un nuevo récord en casa ante Aaron Nola y la clasificación a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

¿Cómo le ha ido a los Dodgers vs. Aaron Nola?

Los Phillies tendrán a Aaron Nola como abridor para el Juego 3, el primer derecho de la serie luego de los zurdos Cristopher Sánchez y Jesús Luzardo.

Hay dos bateadores de los Dodgers que les ha ido particularmente bien frente al pitcher de Philadelphia: Mookie Betts y Kiké Hernández.

Betts tiene .391 de promedio al bate, 2 jonrones, 7 carreras impulsadas y un OPS de 1.087 en 23 turnos al bate.

Kiké Hernández tiene 4 hits, 3 de ellos han sido jonrones en apenas 11 turnos contra el pitcher de los Phillies.

Freddie Freeman, Teoscar Hernández y Will Smith también han conectado jonrones contra el lanzador derecho.

En esta temporada solo lo enfrentaron en una ocasión. Los Dodgers le anotaron tres carreras y se llevaron la victoria el pasado 5 de abril. En esa apertura, Nola recibió 7 hits y 3 carreras limpias en 6.0 entradas.

Yoshinobu Yamamoto será el lanzador de los Dodgers para sellar la barrida y clasificación en el Dodger Stadium.

