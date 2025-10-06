Dodgers ganan el Juego 2 contra Phillies y se acercan a la Serie de Campeonato

Los Angeles Dodgers dieron un paso firme rumbo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al derrotar 4-3 a los Philadelphia Phillies este lunes por la noche, en el Juego 2 de la Serie Divisional. La victoria, cimentada en una actuación dominante de Blake Snell y un rally ofensivo en la séptima entrada, les permitió tomar ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco.

Snell, dos veces ganador del premio Cy Young, lanzó seis entradas en blanco, permitió solo un imparable y ponchó a nueve rivales. El zurdo controló por completo a una ofensiva que se vio desconectada: Bryce Harper, Kyle Schwarber y Trea Turner se combinaron para batear apenas 1 de 10 con cinco ponches.

El juego permaneció sin carreras hasta la séptima entrada, cuando los Dodgers rompieron el empate. Teoscar Hernández abrió con un sencillo y Freddie Freeman conectó un doble que puso a los corredores en posición de anotar. Con un roletazo lento de Kiké Hernández, Los Ángeles abrió el marcador tras un error defensivo de Turner al lanzar al plato. Luego, Will Smith impulsó dos carreras más con un sencillo, y Shohei Ohtani agregó otra con un imparable que amplió la ventaja a 4-0.

WILL SMITH, BEST CATCHER IN BASEBALL. pic.twitter.com/sl2Xlfjzsk — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 7, 2025

Una reacción tardía que no alcanzó para Philadelphia

En el noveno episodio, los Phillies despertaron. Nick Castellanos conectó un doble de dos carreras que encendió al público y redujo la diferencia a 4-3. Sin embargo, el bullpen de los Dodgers —con Alex Vesia y el japonés Roki Sasaki— logró frenar la amenaza.

La jugada decisiva llegó cuando Freddie Freeman realizó una espectacular atrapada de rodillas en la inicial para sellar el triunfo.

“Solo trataba de hacer todo lo posible por atraparla. Son de las más difíciles, esas que no sabes si atacar o esperar”, explicó Freeman tras la victoria.

Con este resultado, los Dodgers pueden cerrar la serie el miércoles, cuando la acción se traslade a Los Ángeles para el Juego 3 en el Dodger Stadium. Yoshinobu Yamamoto será el encargado de abrir por los californianos, mientras que Aaron Nola lo hará por Piladelphia.

Históricamente, los equipos que toman ventaja de 2-0 en una serie al mejor de cinco han ganado en 80 de 90 ocasiones, un 89% de las veces. Los Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial, están a un paso de alcanzar su 17ª Serie de Campeonato de la Liga Nacional.



Sigue leyendo:

· Yankees, al borde de la eliminación a manos de los Blue Jays

· MLB anuncia nueva tecnología para la zona de strike para temporada 2026

· Shohei Ohtani lidera lista de más camisetas vendidas en MLB