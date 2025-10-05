Yankees, al borde de la eliminación a manos de los Blue Jays

Los New York Yankees están contra las cuerdas. Tras ser superados por los Toronto Blue Jays con marcador de 13-7 este domingo, el equipo del Bronx quedó abajo 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) y podría despedirse de la temporada si no reacciona el martes en el Yankee Stadium.

La jornada fue un auténtico desastre para los Yankees. El abridor novato de los Blue Jays, Trey Yesavage, firmó una actuación histórica al lanzar 5.1 entradas sin permitir hits, con 11 ponches y solo una base por bolas. Durante su salida, Toronto construyó una ventaja de 12-0 que dejó el juego prácticamente sentenciado.

“Simplemente hice lo que me hace sentir cómodo: lanzar el splitter en los conteos finales. Ellos seguían fallando y persiguiendo los lanzamientos”, explicó Yesavage, quien con 22 años rompió el récord de ponches en postemporada para la franquicia canadiense.

Festival ofensivo de Toronto y debacle en Nueva York

El poder de los Blue Jays fue imparable. Vladimir Guerrero Jr. conectó el primer grand slam de postemporada en la historia del equipo, mientras que Daulton Varsho se fue de 4-5 con dos jonrones, dos dobles, cuatro carreras anotadas y cuatro impulsadas. También aportaron al festival ofensivo Ernie Clement y George Springer, quienes sumaron cuadrangulares.

En total, Toronto acumuló 15 imparables y cinco jonrones, superando por completo al pitcheo rival. En los dos primeros juegos de la serie, los canadienses han anotado 23 carreras, la cifra más alta que los Yankees han permitido en un lapso de dos encuentros de playoffs en toda su historia.

El abridor neoyorquino Max Fried vivió una pesadilla: siete carreras y ocho hits en poco más de tres entradas, después de haber sido uno de los brazos más confiables durante septiembre. “Simplemente no estuvo en su mejor día”, reconoció el mánager Aaron Boone, visiblemente frustrado.

Los Yankees reaccionaron tarde con un jonrón de Cody Bellinger y siete carreras en las últimas entradas, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho y la serie se trasladará a Nueva York con el equipo obligado a ganar tres juegos consecutivos.

Con los Blue Jays a solo una victoria de avanzar, la presión recae por completo en los “Bombarderos del Bronx”, que deberán buscar en casa un milagro para extender su temporada y evitar una eliminación temprana.



Sigue leyendo:

– MLB anuncia nueva tecnología para la zona de strike para temporada 2026

– Puerto Rico anuncia cuerpo técnico para Clásico Mundial de Béisbol 2026

– Shohei Ohtani lidera por tercer año seguido las camisetas más vendidas de MLB