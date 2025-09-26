Shohei Ohtani lidera por tercer año seguido las camisetas más vendidas de MLB

MLB publicó cuáles fueron el top 20 de camisetas más vendidas de la temporada 2025 que lidera Shohei Ohtani y varios latinos en el top 10.

Shohei Ohtani es la figura más aclamada por los fanáticos de las Grandes Ligas y este año repitió como la camiseta más vendida en la temporada 2025.

Ohtani ha tenido la camiseta del jugador más popular de la MLB desde 2023 y ahora es el cuarto jugador de las Grandes Ligas en usar la camiseta más popular del béisbol durante tres temporadas consecutivas después de su compañero de equipo Mookie Betts (2020-22), Judge (2017-2019) y el miembro del Salón de la Fama Derek Jeter (2010-2012).

Por su parte, uno de los veteranos en entrar en la lista es el lanzador Clayton Kershaw, quien se retira tras finalizar la temporada 2025.

Kershaw, quien anunció su retiro tras 18 años en los Dodgers de Los Ángeles, terminó la temporada con su camiseta entre los 20 mejores por duodécima vez en su carrera (2013-2022; 2024-25).

Entre algunas nuevas apariciones hay figuras como Paul Skenes y Jarren Duran que se han ganado un espacio en el top 20.

Cuatro jóvenes All-Stars terminaron sus temporadas entre los 20 mejores por primera vez en sus respectivas carreras: Jarren Duran (#13), Pete Crow-Armstrong (#16), el líder de efectividad de las Grandes Ligas Paul Skenes (#18) y el líder de jonrones de las Grandes Ligas Cal Raleigh (#20).

Latinos entre las camisetas más vendidas de MLB

José Altuve está ubicado en el puesto número nueve de más camisetas vendidas, siendo uno de los cuatro latinos en el top 10 junto con Francisco Lindor, Juan Soto y Fernando Tatis Jr.

Lindor está en el top 5, seguido de Juan Soto en el puesto 6, ambos son las estrellas de los Mets de Nueva York.

Acuña Jr. está ubicado en el puesto número 11 en la temporada de su regreso luego de la grave lesión y que está terminando como uno de los mejores bateadores de la liga.

