Yoshinobu Yamamoto cierra gran temporada con Dodgers y se une a la leyenda Bob Gibson

Yoshinobu Yamamoto cerró una gran temporada con Los Angeles Dodgers tras su última salida este jueves para conseguir el Banderín de la División Oeste.

Yamamoto terminó con 6.0 innings sin permitir carreras y siete ponches para acreditarse su victoria número 12 de la temporada.

El japonés cerró la campaña regular 2025 con 12 victorias, 8 derrotas, efectividad de 2.49, 201 ponches, whip de 0.99, ERA+ de 167, y la menor cantidad de hits recibidos por nueve innings (5.9).

El lanzador japonés se convirtió en el pitcher número 22 en la historia de los Dodgers con 200 ponches o más en una temporada. Yamamoto es el primero en lograrlo desde 2021, cuando lo hizo Walker Buehler.

Yoshinobu Yamamoto se convierte en el séptimo japonés con una temporada de 200 ponches. Por cuarto año consecutivo, un lanzador japonés ha logrado llegar a 200 abanicados: Shohei Ohtani (2022), Kodai Senga (2023), Yusei Kikuchi (2024) y Yamamoto (2025).

Yoshinobu Yamamoto se une a la leyenda Bob Gibson

El japonés se unió a una gran leyenda de pitcheo como Bob Gibson en 2025 con us grandes números de pitcheo.

Desde que la efectividad se hizo oficial en ambas ligas en 1913, Yoshinobu Yamamoto es el segundo lanzador de la MLB en tener una temporada con:

200 o más ponches,

Efectividad por debajo de 2.50,

Promedio de bateo del oponente debajo de .200,

Menos de 1.00 de WHIP

Menos de 35 extrabases permitidos

Solo Bob Gibson logró estos números en la temporada de 1968. Gibson ganó el Cy Young y el MVP de la Liga Nacional con el uniforme de los Cardenales de San Luis.

Yamamoto posiblemente esté entre los finalistas al premio Cy Young de la Liga Nacional, pero tendrá pocas posibilidades de ganarlo ante la gran campaña de Paul Skenes.

Aunque el japonés está listo para la postemporada que comenzará la próxima semana en una rotación junto a Shohei Ohtani, Blake Snell y Tyler Glasnow.

