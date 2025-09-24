Jugador de Cleveland sufre múltiples fracturas faciales por pelotazo en la cara

El bateador designado de los Cleveland Guardians, David Fry, sufrió una fractura de nariz y múltiples fracturas faciales después de recibir un pelotazo en la cara por parte del lanzador Tarik Skubal, de los Detroit Tigers, durante la sexta entrada del triunfo 5-2 de Cleveland.

Con este resultado, ambos equipos quedaron empatados en la cima de la División Central de la Liga Americana.

El incidente ocurrió el martes por la noche cuando Fry intentó tocar un lanzamiento de 99 mph que terminó golpeándolo en la zona de la nariz y la boca.

El jugador cayó inmediatamente al suelo con el rostro ensangrentado, mientras Skubal, visiblemente conmocionado, lanzó su gorra y guante en señal de frustración.

Stephen Vogt confirmó que Fry se encuentra en buen estado de ánimo pese a la gravedad del golpe:

“Está erguido, está alerta y de buen ánimo”, aseguró tras visitarlo en el hospital.

De acuerdo con el parte médico, los exámenes revelaron fracturas mínimamente desplazadas en el lado izquierdo del rostro, que no requieren cirugía. El tiempo estimado de recuperación es de seis a ocho semanas.

Fry fue colocado en la lista de lesionados de 10 días, y los Guardians llamaron desde Triple-A Columbus al jardinero Johnathan Rodríguez para reforzar el plantel.

El equipo informó que Fry fue dado de alta de la Cleveland Clinic el miércoles por la tarde y ya descansa en casa.

Guardians en plena remontada

Con la victoria, los Guardians sumaron su 16º triunfo en los últimos 18 partidos, alcanzando a Detroit en la cima de la división.

El equipo de Cleveland, que llegó a estar 15.5 juegos detrás el 8 de julio, ha tenido un espectacular cierre con marca de 17-5 en septiembre, mientras los Tigers atraviesan una mala racha de siete derrotas consecutivas y 10 en sus últimos 11 juegos.

