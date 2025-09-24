Shohei Ohtani lanza su mejor apertura, pero Dodgers caen en extra-inning 

Shohei Ohtani tuvo una de sus mejores aperturas como lanzador este martes, pero los Dodgers dejaron escapar la victoria 5-4 ante los Diamondbacks de Arizona en extrainning.

Arizona sigue peleando tras tener oportunidades de clasificar a la postemporada por la vía del comodín de la Liga Nacional.

Ohtani lanzó 6.0 innings, no permitió carreras, recibió 5 hits, tuvo 8 ponches y terminó con 91 pitcheos. Esta es su primera apertura de calidad y la más larga que ha tenido en la temporada.

El japonés se fue sin decisión, luego de que el bullpen no pudo preservar la victoria en los innings finales.

Bullpen deja escapar la victoria de los Dodgers

Los Dodgers fabricaron cuatro carreras de ventaja gracias a un jonrón y un triple de Teoscar Hernández que empujó tres carreras. El receptor Ben Rortvedt también conectó un cuadrangular solitario.

Aunque en el séptimo inning, Jack Dreyer recibió dos carreras limpias y Edgardo Henriquez recibió una anotación que acercó a los Diamondbacks.

En el noveno inning, Dave Roberts utilizó a Tanner Scott, quien nuevamente no pudo cerrar el jugo y permitió dos anotaciones para botar el salvado y darle la victoria a Arizona 5-4.

Tanner Scott acumula 10 blown saves (salvados perdidos), líder en todas Las Mayores. El relevista zurdo se convirtió en el cuarto pitcher de los Dodgers en tener 10 o más blown saves en una temporada.

Scott Radinsky botó 10 oportunidades de salvado en la temporada de 1998, quien era el último pitcher con este registro.

Tras esta derrota, los Dodgers siguen con apenas 1.5 juegos de ventaja sobre San Diego y no han asegurado el banderín de la División Oeste.

Aunque el equipo ya está clasificado, quedarse con el banderín significa tener la localía en la primera serie de playoffs que sería al primer equipo con dos victorias.

Este miércoles Blake Snell subirá a la lomita en el segundo juego de una serie de tres encuentros ante los Diamondbacks.

