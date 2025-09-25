Dodgers conquistan la División Oeste con paliza a Diamondbacks

Los Angeles Dodgers se adueñan de la División Oeste de la Liga Nacional un año más gracias a la victoria 8-0 sobre los Diamondbacks de Arizona.

El equipo contó con jonrones de Shohei Ohtani, Andy Pagés y Freddie Freeman para asegurar el banderín por quinto año consecutivo.

Los Dodgers han ganado la División Oeste en 12 temporadas de los últimos 15 años. Desde el año 2000, el equipo de Los Ángeles se ha llevado el banderín 15 campañas y ha llegado a la postemporada en 16 ocasiones.

Aún así, los dirigidos por Dave Roberts viajarán al T-Mobile Park de Seattle para los últimos tres juegos. Ninguno de los equipos se jugará algo, puesto que los dos conquistaron sus respectivas divisiones.

Shohei Ohtani y Freddie Freeman guían victoria

Los bates respondieron en el juego de este jueves con cuatro cuadrangulares, 11 hits y ocho carreras anotadas.

Freddie Freeman comenzó la fiesta con un cuadrangular solitario, su número 22 de la temporada. Andy Pagés lo siguió back-to-back con otro jonrón para ampliar la pizarra 2-0 en el segundo episodio.

En el mismo episodio, Mookie Betts trajo dos carreras más con un sencillo para abrir el juego por 4-0.

Shohei Ohtani conectó su jonrón número 54 de la temporada de dos carreras en el cuarto capítulo. El japonés empató el récord de la franquicia que estableció en 2024 cuando ganó el MVP.

Freeman apareció nuevamente en el inning y bateó su segundo vuelacerca del encuentro y se trajo a Teoscar Hernández para poner el marcador 8-0.

Yoshinobu Yamamoto hizo su última apertura de la temporada regular de gran forma con 6.0 innings en blanco, 4 hits recibidos, 2 boletos y 7 ponches.

El relevo lo trabajaron con Tanner Scott, Will Klein y Anthony Banda para combinarse en tres entradas sin anotaciones, un hit recibido y cinco ponches.

Los Dodgers viajarán este mismo jueves para cerrar el fin de semana en Seattle y conocer cuál será su rival en postemporada.

