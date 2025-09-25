Cal Raleigh se une al club de 60 jonrones en una temporada en MLB

Cal Raleigh sigue en una temporada histórica para un catcher luego de llegar a los 60 jonrones este miércoles.

El receptor de los Marineros de Seattle despachó dos cuadrangulares en la victoria 9-2 sobre Colorado.

Raleigh se convirtió en el primer jugador de la franquicia en llegar a 60 jonrones y el séptimo en conseguirlo en toda la historia.

Además, el receptor de Seattle es el primer jugador en conseguir 60 jonrones en la Liga Americana que no pertenece a los Yankees de Nueva York.

Babe Ruth, Roger Maris y Aaron Judge consiguieron llegar a los 60 jonrones en la Liga Americana, todos con el uniforme de los Yankees.

Por su parte, en la Liga Nacional lo hicieron Barry Bonds, Sammy Sosa y Mark McGwire. Bonds posee el récord con 74 vuelacercas en un año.

Cal Raleigh vs. Aaron Judge en el MVP de la Liga Americana

Cal Raleigh sigue incrementando sus oportunidades para ganar el premio MVP de la Liga Americana.

La votación será contra Aaron Judge, quien se perfila a su tercer premio y ha tenido una de las mejores campañas de su carrera.

Raleigh aún tiene cuatro juegos para intentar superar el récord de más vuelacercas en una campaña de la Liga Americana, que lo posee precisamente Judge con 62 en 2022.

El catcher de Seattle está bateando .248 con 144 hits, 60 jonrones, 125 carreras impulsadas y 109 carreras anotadas en 155 juegos esta temporada. Es líder en impulsadas y jonrones en la Liga Americana.

Aaron Judge tiene .328 con 173 hits, 51 jonrones, 109 carreras impulsadas y 133 carreras anotadas.

El Juez es líder en carreras anotadas, promedio al bate, porcentaje de embasados, slugging, OPS, bases alcanzadas y WAR.

La temporada regular finalizará este domingo en una de las campañas más cerradas en cuánto al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

