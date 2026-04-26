Arrestan a maestra sustituta en Texas por presunta relación inapropiada con estudiante

Una maestra sustituta identificada como Angela Palmares, de 27 años, fue arrestada en Texas tras ser acusada de mantener una relación inapropiada con un estudiante.

La detención fue ejecutada por la Oficina del Sheriff del condado de Llano, que le imputó el cargo de “relación impropia entre educador y estudiante”.

Origen de la denuncia

El caso se inició luego de que el distrito escolar Llano Independent School District recibiera el martes una denuncia relacionada con conducta inapropiada en la Llano High School.

Según el superintendente Mac Edwards, las acusaciones apuntan a comunicaciones indebidas con estudiantes a través de redes sociales fuera del horario escolar.



La División de Investigaciones Criminales de la oficina del sheriff inició las pesquisas el miércoles, realizando entrevistas y recopilando evidencia que derivaron en la emisión de una orden de arresto.

Palmares fue localizada en el condado de Bell y detenida sin incidentes. Inicialmente se le fijó una fianza de $150,000 dólares, aunque registros posteriores indican que ya no permanece bajo custodia.

Medidas del distrito escolar

Las autoridades educativas informaron que la docente no presta servicios en el distrito desde el pasado 2 de abril y que fue retirada de la lista de sustitutos de forma inmediata tras conocerse la denuncia.

El distrito aseguró haber contactado a los padres de los estudiantes potencialmente afectados, aunque no se han revelado detalles sobre la cantidad de alumnos involucrados ni sus edades, en resguardo de la privacidad.



La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan que surjan nuevos elementos en el caso.

La oficina del sheriff instó a cualquier persona que considere haber sido víctima o que posea información relevante a comunicarse con las autoridades.

El distrito escolar reiteró su compromiso con la seguridad de los estudiantes y afirmó que aborda este tipo de denuncias con la máxima seriedad, en un contexto que vuelve a poner en el centro del debate la conducta profesional en entornos educativos.

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