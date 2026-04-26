Perdió la cabeza: Exportero de Rayados da puñetazo en la cara a rival tras ser expulsado

El argentino Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza y exjugador de Rayados de Monterrey, protagonizó un escándalo en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion, la segunda división de España, al agredir con un puñetazo al capitán de la SD Huesca, Jorge Pulido, tras ser expulsado en el tiempo añadido.

Con el marcador 1-0 y en el minuto 98, Andrada vio la tarjeta roja tras empujar a Pulido. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando el guardameta perdió el control y corrió hacia el rival para golpearlo en el rostro, desatando el caos en el terreno de juego.

El derbi aragonés terminó con victoria del Huesca, pero quedó marcado por una batalla campal que opacó completamente el resultado deportivo.

Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca – Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026

¿Qué provocó la agresión de Esteban Andrada?

Esteban Andrada recibió la expulsión tras una acción previa con Jorge Pulido. En medio de la tensión y las protestas, el arquero argentino reaccionó de forma violenta ante lo que parecían provocaciones de los rivales.

Hasta ese momento, el exjugador de Rayados estaba firmando una actuación destacada, incluso deteniendo un penal al minuto 7 cobrado por Óscar Sielva, lo que lo perfilaba como figura del encuentro.

Sin embargo, el mismo Sielva tuvo su revancha al minuto 66, marcando el único gol del partido y sellando la victoria de la SD Huesca.

El momento más grave: puñetazo y caos total en El Alcoraz

La tensión acumulada explotó en los minutos finales. Tras la revisión de una jugada en el VAR que derivó en la expulsión de Dani Tasende, Andrada continuó protestando insistentemente.

En ese contexto, se produjo el incidente más grave: el portero empujó a Pulido, fue expulsado y, acto seguido, corrió hacia él para golpearlo por la espalda, derribándolo sobre el césped.

La reacción fue inmediata. Se desató una tangana generalizada en la que también participó Dani Jiménez, quien recorrió el campo para agredir a Andrada, siendo igualmente expulsado.

Las imágenes, de gran impacto, han dado la vuelta al mundo y colocan al fútbol español en el centro de la polémica.

El Real Zaragoza condena los hechos y analiza sanciones

Tras el escándalo, el Real Zaragoza emitió un comunicado oficial en el que condena lo sucedido y deja abierta la puerta a sanciones internas contra Esteban Andrada.

“En los instantes finales del SD Huesca – Real Zaragoza disputado este domingo en El Alcoraz hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido. Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival”, se lee en el documento difundido en redes sociales.

“Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás”, explicó el equipo.

“Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes”, concluye la misiva.

Comunicado oficial | El Real Zaragoza condena los hechos acaecidos en los instantes finales en El Alcoraz — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

Posible sanción para Andrada tras la agresión

El futuro inmediato de Esteban Andrada es incierto. El guardameta se expone a una dura sanción disciplinaria que podría dejarlo fuera lo que resta de la temporada.

Más allá del castigo deportivo, el incidente ha generado un fuerte debate sobre la violencia en el fútbol y la responsabilidad de los jugadores como referentes dentro y fuera del campo.

El derbi aragonés, uno de los partidos más intensos del calendario, terminó convertido en un episodio que trasciende lo deportivo y que podría tener consecuencias importantes.

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