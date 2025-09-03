Esteban Andrada se fue dolido de Rayados de Monterrey

Esteban Andrada tendrá su primera experiencia en el fútbol de Europa con 35 años. Sin embargo, el arquero argentino no tuvo una dulce despedida de Rayados de Monterrey. Andrada cuestionó la forma en la que lo trataron en el conjunto regio.

Antes de su llegada a Zaragoza, Esteban Andrada navegaba por aguas de mucha incertidumbre. El veterano guardameta argentino estuvo en el radar de Vélez Sarsfield de Argentina y Al-Najma de Arabia Saudita. Pero no se llegó a ningún acuerdo en ambos casos.

En el último día de mercado, Esteban Andrada pudo cerrar su acuerdo con el Real Zaragoza de la segunda división del fútbol de España. El guardameta argentino se marcha a Europa en calidad de cedido por un año, con opción de compra. La opción de compra se vuelve obligatoria en caso de que el Real Zaragoza ascienda a la primera división.

Pero el disgusto de Andrada se sustenta en cómo lo trató la directiva del club. El guardameta sudamericano reconoció que le hubiese gustado que la directiva le manifestara que no contaba con él, antes del Mundial de Clubes. Esteban Andrada quería un mayor tiempo para maniobrar su futuro.

“Las formas no me gustaron, pero bueno uno lo respeta, esto es así, uno tiene que tomar decisiones en la vida. Me hubiese gustado que me lo dijeran antes del Mundial de Clubes porque así yo tendría más posibilidades de buscar otra situación, otros equipos”, dijo el guardameta argentino.

Una huella en Monterrey

El compromiso de Estaba Andrada con Rayados de Monterrey fue innegable. Desde su fichaje en marzo de 2024, el argentino jugó 161 partidos en los que pudo mantener su arco en cero en 58 enfrentamientos. En óptimas condiciones, o no, Esteban Andrada estuvo a disposición del conjunto regio cuando lo necesitó.

“Después con la operación del codo, vine jugando ocho meses con el codo inflamado, con dolor y todo seguí jugando hasta que me operaron porque ya no podía más con el codo”, agregó el nuevo arquero del Real Zaragoza.

